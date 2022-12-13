https://ria.ru/20221213/gto-1838447475.html

В Самаре пройдет всероссийский фестиваль чемпионов ГТО

В Самаре пройдет всероссийский фестиваль чемпионов ГТО - РИА Новости, 13.12.2022

В Самаре пройдет всероссийский фестиваль чемпионов ГТО

Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО "Игры ГТО" пройдет с 16 по 18 декабря в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:45

2022-12-13T19:45

2022-12-13T19:45

самара

самарская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/03/1518750358_0:0:4392:2472_1920x0_80_0_0_f2d6720f2323ae8ae4396715534d810a.jpg

САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО "Игры ГТО" пройдет с 16 по 18 декабря в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."С 16 по 18 декабря в Самаре в "МТЛ Арена" пройдет III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО. Фестиваль чемпионов ГТО собирает лучших со всей страны на этот раз в Самаре – регионе, который вошел в тройку призеров прошлогодних игр", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Самару прибудут более 400 участников со всей страны. На "Играх ГТО" разыграют первенство среди 47 команд субъектов Российской Федерации, индивидуальных участников. Также пройдет состязание "Иду на рекорд" за установление рекордов в отдельных видах испытаний ГТО, которые затем попадут в "Книгу рекордов ГТО".Отбор в сборную команду Самарской области проводился в течение всего года на мероприятиях комплекса ГТО, в частности на фестивалях среди трудовых коллективов Самарской области, среди семейных команд, среди студентов образовательных организаций высшего образования. В конце октября состоялся финальный отборочный этап в рамках областного фестиваля "ГТО - одна страна, одна команда!" с участием 56 человек.По итогам отборочных туров набрана сборная команда, в которую вошли шесть атлетов из Самары, Тольятти, Сызрани, Безенчука и Сергиевска. Среди них – сотрудники газовых, нефтяных компаний, медицинского страхования и другие. Кроме них, еще 12 представителей губернии примут участие в личных соревнованиях, которые пройдут в категориях "Любители", "Профессионалы", "Иду на рекорд".Организаторы всероссийского фестиваля чемпионов ГТО также готовят к открытию в Самаре масштабное мульти-спортивное шоу."Игры ГТО" проводятся в России с 2020 года в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Согласно проекту, к 2030 году 70% россиян должны быть вовлечены в спорт. В Самарской области им активно занимаются более полумиллиона жителей, а 163 тысячи из них хоть раз принимали участие в сдаче нормативов ГТО. Причем, у 40% из жителей губернии, которые включились в движение "Готов к труду и обороне" - золотые значки."Ежегодно в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" улучшается спортивная инфраструктура. За 2022 год построено 4 новых площадки ГТО. Современные площадки оснащены тренажерами на разные группы мышц, разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, скамьями для пресса и отжиманий, секторами для прыжков в длину и метания мячей, а также другим специализированным инвентарем. На них можно готовиться к сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование. Всего за время реализации проекта возведено более 20 таких площадок на всей территории региона. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба врио министра спорта Самарской области Лидию Рогожинскую.

https://ria.ru/20221213/postanovka-1838381160.html

https://ria.ru/20221213/studvesna-1838378025.html

https://ria.ru/20221213/dorogi-1838406574.html

самара

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самара, самарская область, россия