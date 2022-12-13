https://ria.ru/20221213/gripp-1838371790.html

Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова

Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова - РИА Новости, 13.12.2022

Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова

Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство, и его достаточно в стране, заявила глава... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:14

2022-12-13T16:14

2022-12-13T16:53

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство, и его достаточно в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас уже поздно и не нужно, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но, вместе с тем, мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009-10 году, и используется каждый раз", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По ее словам, сегодня это лекарство от гриппа имеется в России в достаточном количестве."Это, наверное, один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов гриппа. Он появился первый раз в 2009-10 году, это была пандемия тогда объявлена. Потом он был в нашей стране в 2015-16 годах, и вот сейчас вернулся вновь в таком активном варианте, но это грипп, который мы знаем, от него была наработана вакцина", - отметила она.Люди, которые, привиты, по словам главы Роспотребнадзора, практически не болеют, среди общего количества заболевших гриппом и ОРВИ (это около более 1 200 000 еженедельно) привитых - чуть больше 200 человек на всю страну. "В основном привитые не болеют или, если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирус, то это заболевание протекает не тяжело, к сожалению, есть и умершие, но среди них это пока единицы, я надеюсь, что на этом все и остановится, Но среди них привитых нет совсем", - также уточнила Попова. Она отметила, что возможность привиться была у всех, это бесплатная прививка на территории РФ. "Мы практически лидеры в мире, кто прививает столько населения за счет федерального бюджета, за счет бюджета страны", - сказала она.

https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова