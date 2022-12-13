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Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова - РИА Новости, 13.12.2022
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Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова
Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова - РИА Новости, 13.12.2022
Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова
Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство, и его достаточно в стране, заявила глава... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:14
2022-12-13T16:53
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство, и его достаточно в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас уже поздно и не нужно, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но, вместе с тем, мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009-10 году, и используется каждый раз", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По ее словам, сегодня это лекарство от гриппа имеется в России в достаточном количестве."Это, наверное, один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов гриппа. Он появился первый раз в 2009-10 году, это была пандемия тогда объявлена. Потом он был в нашей стране в 2015-16 годах, и вот сейчас вернулся вновь в таком активном варианте, но это грипп, который мы знаем, от него была наработана вакцина", - отметила она.Люди, которые, привиты, по словам главы Роспотребнадзора, практически не болеют, среди общего количества заболевших гриппом и ОРВИ (это около более 1 200 000 еженедельно) привитых - чуть больше 200 человек на всю страну. "В основном привитые не болеют или, если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирус, то это заболевание протекает не тяжело, к сожалению, есть и умершие, но среди них это пока единицы, я надеюсь, что на этом все и остановится, Но среди них привитых нет совсем", - также уточнила Попова. Она отметила, что возможность привиться была у всех, это бесплатная прививка на территории РФ. "Мы практически лидеры в мире, кто прививает столько населения за счет федерального бюджета, за счет бюджета страны", - сказала она.
https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html
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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
16:14 13.12.2022 (обновлено: 16:53 13.12.2022)
 
Делать прививку от гриппа уже поздно, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова объявила о завершении прививочной кампании против гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Шприц с лекарством. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство, и его достаточно в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас уже поздно и не нужно, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но, вместе с тем, мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009-10 году, и используется каждый раз", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По ее словам, сегодня это лекарство от гриппа имеется в России в достаточном количестве.
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов
"Это, наверное, один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов гриппа. Он появился первый раз в 2009-10 году, это была пандемия тогда объявлена. Потом он был в нашей стране в 2015-16 годах, и вот сейчас вернулся вновь в таком активном варианте, но это грипп, который мы знаем, от него была наработана вакцина", - отметила она.
Люди, которые, привиты, по словам главы Роспотребнадзора, практически не болеют, среди общего количества заболевших гриппом и ОРВИ (это около более 1 200 000 еженедельно) привитых - чуть больше 200 человек на всю страну. "В основном привитые не болеют или, если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирус, то это заболевание протекает не тяжело, к сожалению, есть и умершие, но среди них это пока единицы, я надеюсь, что на этом все и остановится, Но среди них привитых нет совсем", - также уточнила Попова. Она отметила, что возможность привиться была у всех, это бесплатная прививка на территории РФ.
"Мы практически лидеры в мире, кто прививает столько населения за счет федерального бюджета, за счет бюджета страны", - сказала она.
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12 декабря, 11:22
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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