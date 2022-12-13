https://ria.ru/20221213/gripp-1838292945.html

В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах"

В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах" - РИА Новости, 13.12.2022

В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах"

Переносить грипп "на ногах" крайне не рекомендуется, это может привести к серьезным последствиям для здоровья, заявил главный внештатный специалист Минздрава... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:58

2022-12-13T12:58

2022-12-13T12:58

общество

владимир чуланов

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

грипп

орви

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переносить грипп "на ногах" крайне не рекомендуется, это может привести к серьезным последствиям для здоровья, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов."Грипп - это серьезное вирусное заболевание, несущее явную угрозу для здоровья. Крайне не рекомендуется переносить его на ногах. При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", - сказал Чуланов журналистам.Он отметил, что успех борьбы организма с вирусом гриппа во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха, в эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища, пояснил специалист. Физические и умственные нагрузки противопоказаны, включая длительный просмотр телевизора и использование гаджетов, необходимо также отказаться от алкоголя.В таких условиях в подавляющем большинстве случаев болезнь начнет отступать уже на 4-й день. А вот если пренебречь должным лечением и постельным режимом, болезнь может привести к опасным последствиям, уточнил Чуланов.По его словам, самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции – развитие бактериальной инфекции. Вирусы ослабляют организм и на этом фоне иммунитет уже не в силах контролировать даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых, они начинают бесконтрольно размножаться и вызывать серьезные болезни, подчеркнул инфекционист."Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, в первую очередь - это касается сердца. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны серьезные последствия. Например, может развиться аритмия, кардиомиопатия, воспаление сердечной мышцы – миокардит", - добавил Чуланов.

https://ria.ru/20221212/gripp-1838066560.html

https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html

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общество, владимир чуланов, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), грипп, орви