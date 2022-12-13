https://ria.ru/20221213/gripp-1838292945.html
В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах"
В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах" - РИА Новости, 13.12.2022
В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах"
Переносить грипп "на ногах" крайне не рекомендуется, это может привести к серьезным последствиям для здоровья, заявил главный внештатный специалист Минздрава... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:58
2022-12-13T12:58
2022-12-13T12:58
общество
владимир чуланов
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
грипп
орви
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переносить грипп "на ногах" крайне не рекомендуется, это может привести к серьезным последствиям для здоровья, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов."Грипп - это серьезное вирусное заболевание, несущее явную угрозу для здоровья. Крайне не рекомендуется переносить его на ногах. При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", - сказал Чуланов журналистам.Он отметил, что успех борьбы организма с вирусом гриппа во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха, в эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища, пояснил специалист. Физические и умственные нагрузки противопоказаны, включая длительный просмотр телевизора и использование гаджетов, необходимо также отказаться от алкоголя.В таких условиях в подавляющем большинстве случаев болезнь начнет отступать уже на 4-й день. А вот если пренебречь должным лечением и постельным режимом, болезнь может привести к опасным последствиям, уточнил Чуланов.По его словам, самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции – развитие бактериальной инфекции. Вирусы ослабляют организм и на этом фоне иммунитет уже не в силах контролировать даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых, они начинают бесконтрольно размножаться и вызывать серьезные болезни, подчеркнул инфекционист."Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, в первую очередь - это касается сердца. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны серьезные последствия. Например, может развиться аритмия, кардиомиопатия, воспаление сердечной мышцы – миокардит", - добавил Чуланов.
https://ria.ru/20221212/gripp-1838066560.html
https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html
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общество, владимир чуланов, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), грипп, орви
Общество, Владимир Чуланов, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Грипп, ОРВИ
В Минздраве предупредили об опасности переноса гриппа "на ногах"
Специалист Минздрава Чуланов: переносить грипп "на ногах" может быть опасно для здоровья
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переносить грипп "на ногах" крайне не рекомендуется, это может привести к серьезным последствиям для здоровья, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Грипп - это серьезное вирусное заболевание, несущее явную угрозу для здоровья. Крайне не рекомендуется переносить его на ногах. При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что успех борьбы организма с вирусом гриппа во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха, в эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища, пояснил специалист. Физические и умственные нагрузки противопоказаны, включая длительный просмотр телевизора и использование гаджетов, необходимо также отказаться от алкоголя.
В таких условиях в подавляющем большинстве случаев болезнь начнет отступать уже на 4-й день. А вот если пренебречь должным лечением и постельным режимом, болезнь может привести к опасным последствиям, уточнил Чуланов.
По его словам, самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции – развитие бактериальной инфекции. Вирусы ослабляют организм и на этом фоне иммунитет уже не в силах контролировать даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых, они начинают бесконтрольно размножаться и вызывать серьезные болезни, подчеркнул инфекционист.
"Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, в первую очередь - это касается сердца. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны серьезные последствия. Например, может развиться аритмия, кардиомиопатия, воспаление сердечной мышцы – миокардит", - добавил Чуланов.