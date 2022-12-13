https://ria.ru/20221213/gretsiya-1838468047.html

В Греции проходят демонстрации из-за убийства подростка полицейским

В Греции проходят демонстрации из-за убийства подростка полицейским - РИА Новости, 13.12.2022

В Греции проходят демонстрации из-за убийства подростка полицейским

Демонстрации и беспорядки проходят в ряде регионов Греции после того, как в Салониках скончался в больнице 16-летний цыганский подросток, раненный полицейским... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:44

2022-12-13T22:44

2022-12-13T22:44

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АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Демонстрации и беспорядки проходят в ряде регионов Греции после того, как в Салониках скончался в больнице 16-летний цыганский подросток, раненный полицейским из огнестрельного оружия несколько дней назад во время погони. В полиции по всей Греции объявлен "красный" уровень тревоги, сообщает портал "Прото тема".Подросток Костас Фрагулис был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы Гиппократа в ночь на 5 декабря с огнестрельным ранением в голову, ему была срочно сделана операция. Несмотря на усилия медицинского персонала, он скончался.На автозаправке подросток не заплатил 20 евро за бензин и уехал на легком грузовике. Полиция начала погоню и открыла стрельбу. По утверждению адвоката полицейского, тот открыл огонь, когда водитель пытался трижды протаранить мотоциклы полиции."Столкновения с цыганами происходят в Аспропиргосе (вблизи Афин), на острове Родос, в Патрах на Пелопоннесе и Халкиде", - сообщает портал.Пригородная электричка в Аспропиргосе была заблокирована на два часа – цыгане завалили железнодорожные пути разными предметами и подожгли их.Цыгане, молодежные и левые организации проводят митинги и марши протеста в Афинах, Салониках и других крупных городах. Люди в капюшонах, закрывающих лица, напали на отряд полиции в Салониках, пишет портал."С полудня силы полиции и водометы были перемещены в Западную Аттику, полицейские управления всей страны, особенно расположенные вблизи цыганский лагерей, находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными нападениями. Первые инциденты произошли во второй половине дня в Халкиде, Митилини, Патрах и Родосе, а также в Аспропиргосе. Молодые цыгане устроили пожар в лагере Неа Зои в Аспропиргосе, блокировали пригородные железнодорожные пути, в результате чего движение поездов было остановлено на два часа из соображений безопасности", - пишет портал.В Халкиде около шести вечера порядка 80 человек собрались на региональной автодороге в Стиру, зажгли костры и перекрыли дорогу, пропустив только грузовики и автобусы. Через час митингующих удалили с дороги и движение восстановлено. На месте происшествия работают большие силы полиции.По информации местных СМИ, около тридцати цыган сжигали покрышки и мусорные баки.На Родосе десятки цыган, в основном молодые люди, перекрыли дорогу за своим табором в районе Караконеро города Родос ранним вечером. Десятки человек возвели и подожгли баррикады. На место прибыли крупные силы полиции и две машины пожарной службы Родоса.В Салониках полицейские силы возле международного выставочного центра подверглись нападению с применением "коктейлей Молотова". По имеющейся информации, вышли десятки человек в масках и бросили в полицейских около 15 бутылок "Молотова", и после этого люди скрылись. Полиция применила химические вещества, чтобы отразить нападение. От "коктейлей Молотова" также пострадала новогодняя елка, расположенная на территории выставочного центра, сообщает портал.Сейчас в Салониках проходит марш протеста, организованный анархистами, студентами и внепарламентскими левыми партиями. Они идут с транспарантами и выкрикивая антиполицейские лозунги.Беспорядки произошли вечером в центре города Патры после шествия против убийства 16-летнего подростка полицейскими. Анархисты забросали камнями здание управления полиции региона Ахайя. В ответ полиция применила химикаты и светошумовые гранаты. Ранее студенческие ассоциации провели марш в центре Патр под лозунгом "против государственного насилия и репрессий", который закончился вскоре после 19:30 (20.30 мск) без каких-либо инцидентов.Греческое общественное телевидение ERT сообщает, что небольшие беспорядки произошли в центре Афин во время шествия.Члена анархистских организаций бросали камни в полицейских, которые отвечали светошумовыми гранатами. Столкновения произошли и на центральной площади Синтагма возле парламента.В Афинах вечером закрыта станция метро "Панепистимо" ("Университет"), откуда начиналось шествие, изменено движение ряда автобусных маршрутов.

https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html

https://ria.ru/20221107/gretsiya-1829630206.html

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1827054918.html

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Евгения Нефедова

в мире, салоники, родос, афины