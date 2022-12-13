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Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией - РИА Новости, 13.12.2022
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Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией
Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией - РИА Новости, 13.12.2022
Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что просил у президента России Владимира Путина поддержки в совместных решениях для безопасности турецкой границы. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:59
2022-12-13T18:59
в мире
владимир путин
сирия
турция
россия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что просил у президента России Владимира Путина поддержки в совместных решениях для безопасности турецкой границы.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.Говоря о планируемой наземной операции на севере Сирии, он сказал журналистам, что "нельзя назвать адреса и времени реализации этой работы"."Известны цели сочинского меморандума, который мы согласовали с уважаемым господином Путиным. Я напомнил ему об этом (в ходе телефонных переговоров в воскресенье – ред.). У нас есть цель по созданию линии безопасности длиною в 30 километров у наших границ. Наша страна подвергается атакам террористов с этих точек. В последнее время эти случаи серьезно участились. Мы не можем остаться безответными в этом случае, это невозможно", - сказал Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Туркмению."Мы говорим об этом, напоминаем. И в лице дружеской России мы попросили у Путина поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации. Мы не можем пойти на компромисс в этом вопросе, потому что под террористической угрозой находится моя страна. Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы", - добавил он.
https://ria.ru/20221212/siriya-1837997683.html
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в мире, владимир путин, сирия, турция, россия, рабочая партия курдистана
В мире, Владимир Путин, Сирия, Турция, Россия, Рабочая партия Курдистана
18:59 13.12.2022
 
Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией

Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки в совместных мерах по безопасности границы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что просил у президента России Владимира Путина поддержки в совместных решениях для безопасности турецкой границы.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:37Война в Сирии
МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии
Говоря о планируемой наземной операции на севере Сирии, он сказал журналистам, что "нельзя назвать адреса и времени реализации этой работы".
"Известны цели сочинского меморандума, который мы согласовали с уважаемым господином Путиным. Я напомнил ему об этом (в ходе телефонных переговоров в воскресенье – ред.). У нас есть цель по созданию линии безопасности длиною в 30 километров у наших границ. Наша страна подвергается атакам террористов с этих точек. В последнее время эти случаи серьезно участились. Мы не можем остаться безответными в этом случае, это невозможно", - сказал Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Туркмению.
"Мы говорим об этом, напоминаем. И в лице дружеской России мы попросили у Путина поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации. Мы не можем пойти на компромисс в этом вопросе, потому что под террористической угрозой находится моя страна. Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы", - добавил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 20:16
В Турции обнаружили новое месторождение нефти
 
В миреВладимир ПутинСирияТурцияРоссияРабочая партия Курдистана
 
 
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