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ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев
ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев - РИА Новости, 13.12.2022
ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:42
2022-12-13T14:42
2022-12-13T14:42
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале Госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона — гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале Госуслуг, соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе."Предполагается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА", — сообщается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал Госуслуг.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев
ГД приняла в I чтении проект оповещения иностранцами о прибытии в Россию через Госуслуги
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале Госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона — гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале Госуслуг, соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе.
"Предполагается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал Госуслуг.