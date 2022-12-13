https://ria.ru/20221213/gosuslugi-1838338919.html

ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев

ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев - РИА Новости, 13.12.2022

ГД приняла в I чтении проект модернизации портала Госуслуг для иностранцев

Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:42

2022-12-13T14:42

2022-12-13T14:42

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале Госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона — гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале Госуслуг, соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе."Предполагается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА", — сообщается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал Госуслуг.

https://ria.ru/20221209/mintsifry-1837548384.html

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общество, россия, госдума рф