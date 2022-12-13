Рейтинг@Mail.ru
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221213/gospodderzhka-1838472132.html
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия
Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:29
2022-12-13T23:29
краснодарский край
краснодарский край
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона.Уточняется, что выплаты осуществляет Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка."Всего в этом году соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 1434 человека, – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Прошунина. Отмечается, что во вторник он посетил центр господдержки."На Кубани с 2005 года реализуется ряд федеральных и краевых программ поддержки жителей по улучшению жилищных условий. С 2022 года впервые в стране по инициативе губернатора начали выплачивать по миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников. С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, вынужденно покинувшим территорию Херсона и Херсонской области", - уточнил вице-губернатор.Как поясняют краевые власти, специалисты Кубанского центра господдержки ведут прием жителей по вопросам предоставления социальных выплат. Так, например, они принимают документы на выплаты на ипотеку по 1 миллиону рублей врачам, педагогам и социальным работникам, а также льготным категориям жителей – при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство дома, в том числе по проекту "Накопительная ипотека".
краснодарский край
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:265:2377:2048_1920x0_80_0_0_0ba8f7f63b110ce05796dd91f384a3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, херсон
Краснодарский край, Краснодарский край, Херсон
23:29 13.12.2022
 

На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона.
Уточняется, что выплаты осуществляет Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка.
"Всего в этом году соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 1434 человека, – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Прошунина. Отмечается, что во вторник он посетил центр господдержки.
"На Кубани с 2005 года реализуется ряд федеральных и краевых программ поддержки жителей по улучшению жилищных условий. С 2022 года впервые в стране по инициативе губернатора начали выплачивать по миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников. С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, вынужденно покинувшим территорию Херсона и Херсонской области", - уточнил вице-губернатор.
Как поясняют краевые власти, специалисты Кубанского центра господдержки ведут прием жителей по вопросам предоставления социальных выплат. Так, например, они принимают документы на выплаты на ипотеку по 1 миллиону рублей врачам, педагогам и социальным работникам, а также льготным категориям жителей – при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство дома, в том числе по проекту "Накопительная ипотека".
 
Краснодарский крайКраснодарский крайХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала