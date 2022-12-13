https://ria.ru/20221213/gospodderzhka-1838472132.html
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия
Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:29
2022-12-13T23:29
2022-12-13T23:29
краснодарский край
краснодарский край
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона.Уточняется, что выплаты осуществляет Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка."Всего в этом году соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 1434 человека, – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Прошунина. Отмечается, что во вторник он посетил центр господдержки."На Кубани с 2005 года реализуется ряд федеральных и краевых программ поддержки жителей по улучшению жилищных условий. С 2022 года впервые в стране по инициативе губернатора начали выплачивать по миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников. С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, вынужденно покинувшим территорию Херсона и Херсонской области", - уточнил вице-губернатор.Как поясняют краевые власти, специалисты Кубанского центра господдержки ведут прием жителей по вопросам предоставления социальных выплат. Так, например, они принимают документы на выплаты на ипотеку по 1 миллиону рублей врачам, педагогам и социальным работникам, а также льготным категориям жителей – при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство дома, в том числе по проекту "Накопительная ипотека".
краснодарский край
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:265:2377:2048_1920x0_80_0_0_0ba8f7f63b110ce05796dd91f384a3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, херсон
Краснодарский край, Краснодарский край, Херсон
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона.
Уточняется, что выплаты осуществляет Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка.
"Всего в этом году соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 1434 человека, – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Прошунина. Отмечается, что во вторник он посетил центр господдержки.
"На Кубани с 2005 года реализуется ряд федеральных и краевых программ поддержки жителей по улучшению жилищных условий. С 2022 года впервые в стране по инициативе губернатора начали выплачивать по миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников. С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, вынужденно покинувшим территорию Херсона
и Херсонской области", - уточнил вице-губернатор.
Как поясняют краевые власти, специалисты Кубанского центра господдержки ведут прием жителей по вопросам предоставления социальных выплат. Так, например, они принимают документы на выплаты на ипотеку по 1 миллиону рублей врачам, педагогам и социальным работникам, а также льготным категориям жителей – при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство дома, в том числе по проекту "Накопительная ипотека".