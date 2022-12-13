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На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия

На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия - РИА Новости, 13.12.2022

На Кубани выше 1,4 тысячи человек получили господдержку на жилищные условия

Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:29

2022-12-13T23:29

2022-12-13T23:29

краснодарский край

краснодарский край

херсон

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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи человек в Краснодарском крае с начала текущего года получили господдержку на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона.Уточняется, что выплаты осуществляет Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка."Всего в этом году соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 1434 человека, – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Прошунина. Отмечается, что во вторник он посетил центр господдержки."На Кубани с 2005 года реализуется ряд федеральных и краевых программ поддержки жителей по улучшению жилищных условий. С 2022 года впервые в стране по инициативе губернатора начали выплачивать по миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников. С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, вынужденно покинувшим территорию Херсона и Херсонской области", - уточнил вице-губернатор.Как поясняют краевые власти, специалисты Кубанского центра господдержки ведут прием жителей по вопросам предоставления социальных выплат. Так, например, они принимают документы на выплаты на ипотеку по 1 миллиону рублей врачам, педагогам и социальным работникам, а также льготным категориям жителей – при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство дома, в том числе по проекту "Накопительная ипотека".

краснодарский край

херсон

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краснодарский край, херсон