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Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:44
2022-12-13T07:44
2022-12-13T07:55
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
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стирол
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. Степень разрушений уточняется", - сообщил Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска в 06.10 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html
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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол
07:44 13.12.2022 (обновлено: 07:55 13.12.2022)
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ вновь обстреляли химический концерн "Стирол"