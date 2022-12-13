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Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/gorlovka-1838222706.html
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:44
2022-12-13T07:55
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. Степень разрушений уточняется", - сообщил Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска в 06.10 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол
07:44 13.12.2022 (обновлено: 07:55 13.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ вновь обстреляли химический концерн "Стирол"

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков. - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. Степень разрушений уточняется", - сообщил Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска в 06.10 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
03:10Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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