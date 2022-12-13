https://ria.ru/20221213/gorlovka-1838222706.html

Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:44

2022-12-13T07:44

2022-12-13T07:55

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецк

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли находящийся в городе химический концерн "Стирол", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. Степень разрушений уточняется", - сообщил Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска в 06.10 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол