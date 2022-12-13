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Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам - РИА Новости, 13.12.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221213/gladkov-1838453640.html
Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам
Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам - РИА Новости, 13.12.2022
Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 42 талантливым спортсменам региона и их тренерам именные стипендии, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:30
2022-12-13T20:30
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 42 талантливым спортсменам региона и их тренерам именные стипендии, сообщила пресс-служба правительства области.Сообщается, что в Белгороде прошла торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора для поддержки одарённых и талантливых детей. В течение всего учебного года стипендиаты будут получать по 5 тысяч рублей в месяц, а их тренеры получат разовую выплату в 50 тысяч рублей.Гладков назвал спортсменов гордостью региона и отметил, что важно выразить благодарность двум важнейшим институтам воспитания детей — семье и тренеру. "Ваш огромный труд и поддержка позволяет ребятам расправить крылья. Очень хочется, чтобы у белгородских детей были все возможности для реализации своих талантов. Наши спортсмены — звёзды, на которые равняются сотни тысяч белгородцев", — поздравил ребят, родителей и тренеров глава региона.Как отметили в пресс-службе, в этом году стипендии назначаются наиболее одаренным и талантливым детям в сферах образования, спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования, ставшим победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад и соревнований.По поручению главы региона выплаты из регионального бюджета на стипендии для талантливой молодёжи были увеличены почти в два раза.
https://ria.ru/20221212/belgorod-1837969405.html
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вячеслав гладков, белгородская область, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород
20:30 13.12.2022
 
Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам

Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 42 талантливым спортсменам региона и их тренерам именные стипендии, сообщила пресс-служба правительства области.
Сообщается, что в Белгороде прошла торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора для поддержки одарённых и талантливых детей. В течение всего учебного года стипендиаты будут получать по 5 тысяч рублей в месяц, а их тренеры получат разовую выплату в 50 тысяч рублей.
Гладков назвал спортсменов гордостью региона и отметил, что важно выразить благодарность двум важнейшим институтам воспитания детей — семье и тренеру. "Ваш огромный труд и поддержка позволяет ребятам расправить крылья. Очень хочется, чтобы у белгородских детей были все возможности для реализации своих талантов. Наши спортсмены — звёзды, на которые равняются сотни тысяч белгородцев", — поздравил ребят, родителей и тренеров глава региона.
Как отметили в пресс-службе, в этом году стипендии назначаются наиболее одаренным и талантливым детям в сферах образования, спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования, ставшим победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад и соревнований.
По поручению главы региона выплаты из регионального бюджета на стипендии для талантливой молодёжи были увеличены почти в два раза.
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