https://ria.ru/20221213/gladkov-1838453640.html

Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам

Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам - РИА Новости, 13.12.2022

Гладков вручил стипендии талантливым белгородским спортсменам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 42 талантливым спортсменам региона и их тренерам именные стипендии, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:30

2022-12-13T20:30

2022-12-13T20:30

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 42 талантливым спортсменам региона и их тренерам именные стипендии, сообщила пресс-служба правительства области.Сообщается, что в Белгороде прошла торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора для поддержки одарённых и талантливых детей. В течение всего учебного года стипендиаты будут получать по 5 тысяч рублей в месяц, а их тренеры получат разовую выплату в 50 тысяч рублей.Гладков назвал спортсменов гордостью региона и отметил, что важно выразить благодарность двум важнейшим институтам воспитания детей — семье и тренеру. "Ваш огромный труд и поддержка позволяет ребятам расправить крылья. Очень хочется, чтобы у белгородских детей были все возможности для реализации своих талантов. Наши спортсмены — звёзды, на которые равняются сотни тысяч белгородцев", — поздравил ребят, родителей и тренеров глава региона.Как отметили в пресс-службе, в этом году стипендии назначаются наиболее одаренным и талантливым детям в сферах образования, спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования, ставшим победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад и соревнований.По поручению главы региона выплаты из регионального бюджета на стипендии для талантливой молодёжи были увеличены почти в два раза.

https://ria.ru/20221212/belgorod-1837969405.html

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Евгения Нефедова

вячеслав гладков, белгородская область, белгород