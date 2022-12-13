https://ria.ru/20221213/geroi-1838444447.html

Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин

Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин - РИА Новости, 13.12.2022

Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин

Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:30

2022-12-13T19:30

2022-12-13T19:39

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - сказал Путин в видеообращении на церемонии награждения лауреатов премии "Знание".Он добавил, что рассчитывает на вклад общества "Знание" в национальное и суверенное развитие России и всех ее регионов по всем направлениям, включая защиту правды о предках, "испытаниях прошлого", героях и тех, кто сражается за Родину.

https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика