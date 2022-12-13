https://ria.ru/20221213/geroi-1838444447.html
Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин
Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин - РИА Новости, 13.12.2022
Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин
Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:30
2022-12-13T19:30
2022-12-13T19:39
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - сказал Путин в видеообращении на церемонии награждения лауреатов премии "Знание".Он добавил, что рассчитывает на вклад общества "Знание" в национальное и суверенное развитие России и всех ее регионов по всем направлениям, включая защиту правды о предках, "испытаниях прошлого", героях и тех, кто сражается за Родину.
https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
19:30 13.12.2022 (обновлено: 19:39 13.12.2022)
Россия никому не позволит очернить своих героев, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - сказал Путин в видеообращении на церемонии награждения лауреатов премии "Знание".
Он добавил, что рассчитывает на вклад общества "Знание" в национальное и суверенное развитие России и всех ее регионов по всем направлениям, включая защиту правды о предках, "испытаниях прошлого", героях и тех, кто сражается за Родину.