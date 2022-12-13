https://ria.ru/20221213/geroi-1838355920.html

Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца

Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца - РИА Новости, 13.12.2022

Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:28

2022-12-13T15:28

2022-12-13T15:28

культура

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россия

дмитрий певцов

госдума рф

илья муромец

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев российской истории и фольклора, заявил РИА Новости, что такими героями должны быть Илья Муромец и Александр Невский, а также ряд великих полководцев."Во-первых, это блистательная совершенно инициатива президента, я целиком и полностью поддерживаю. Потому что нас должны окружать не иностранные надписи на одежде и майке, на футболках, на толстовках, а должны окружать наши былинные герои, фольклорные. Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь, потому что это наша великая история", - сказал он.Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.

https://ria.ru/20221123/murom-1833620980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, дмитрий певцов, госдума рф, илья муромец