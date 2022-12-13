https://ria.ru/20221213/geroi-1838355920.html
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца - РИА Новости, 13.12.2022
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
культура
новости культуры
россия
дмитрий певцов
госдума рф
илья муромец
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев российской истории и фольклора, заявил РИА Новости, что такими героями должны быть Илья Муромец и Александр Невский, а также ряд великих полководцев."Во-первых, это блистательная совершенно инициатива президента, я целиком и полностью поддерживаю. Потому что нас должны окружать не иностранные надписи на одежде и майке, на футболках, на толстовках, а должны окружать наши былинные герои, фольклорные. Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь, потому что это наша великая история", - сказал он.Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.
https://ria.ru/20221123/murom-1833620980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, дмитрий певцов, госдума рф, илья муромец
Культура, Новости культуры, Россия, Дмитрий Певцов, Госдума РФ, Илья Муромец
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца
Депутат Певцов предложил изображать на одежде героев наподобие Ильи Муромца
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев российской истории и фольклора, заявил РИА Новости, что такими героями должны быть Илья Муромец и Александр Невский, а также ряд великих полководцев.
"Во-первых, это блистательная совершенно инициатива президента, я целиком и полностью поддерживаю. Потому что нас должны окружать не иностранные надписи на одежде и майке, на футболках, на толстовках, а должны окружать наши былинные герои, фольклорные. Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь, потому что это наша великая история", - сказал он.
Президент России
Владимир Путин во вторник поручил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин
. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.