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Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221213/geroi-1838355920.html
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца - РИА Новости, 13.12.2022
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
культура
новости культуры
россия
дмитрий певцов
госдума рф
илья муромец
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев российской истории и фольклора, заявил РИА Новости, что такими героями должны быть Илья Муромец и Александр Невский, а также ряд великих полководцев."Во-первых, это блистательная совершенно инициатива президента, я целиком и полностью поддерживаю. Потому что нас должны окружать не иностранные надписи на одежде и майке, на футболках, на толстовках, а должны окружать наши былинные герои, фольклорные. Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь, потому что это наша великая история", - сказал он.Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.
https://ria.ru/20221123/murom-1833620980.html
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новости культуры, россия, дмитрий певцов, госдума рф, илья муромец
Культура, Новости культуры, Россия, Дмитрий Певцов, Госдума РФ, Илья Муромец
15:28 13.12.2022
 
Певцов предложил изображать на одежде Илью Муромца

Депутат Певцов предложил изображать на одежде героев наподобие Ильи Муромца

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАктер, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов
Актер, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Актер, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о популяризации героев российской истории и фольклора, заявил РИА Новости, что такими героями должны быть Илья Муромец и Александр Невский, а также ряд великих полководцев.
"Во-первых, это блистательная совершенно инициатива президента, я целиком и полностью поддерживаю. Потому что нас должны окружать не иностранные надписи на одежде и майке, на футболках, на толстовках, а должны окружать наши былинные герои, фольклорные. Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь, потому что это наша великая история", - сказал он.
Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.
Памятник Илье Муромцу в Муроме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:15Культура
В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии
 
КультураНовости культурыРоссияДмитрий ПевцовГосдума РФИлья Муромец
 
 
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