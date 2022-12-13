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В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова - РИА Новости, 13.12.2022
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В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова
В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова
Указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:23
2022-12-13T13:30
политика
владимир путин
валерий герасимов
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать информацию Telegram-каналов и некоторых западных СМИ о якобы подписанном президентом страны Владимиром Путиным указе об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде. Никаких указов нет, поэтому это абсолютно эти телеграммные утки, коих огромное количество", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф
Политика, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Вооруженные силы РФ
13:23 13.12.2022 (обновлено: 13:30 13.12.2022)
 
В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова

Пресс-секретарь Песков: указа об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Герасимова нет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать информацию Telegram-каналов и некоторых западных СМИ о якобы подписанном президентом страны Владимиром Путиным указе об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
"Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде. Никаких указов нет, поэтому это абсолютно эти телеграммные утки, коих огромное количество", - сказал Песков журналистам.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, генерал армии России Сергей Суровикин и начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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