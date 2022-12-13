https://ria.ru/20221213/gerasimov-1838307459.html

В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова

В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова - РИА Новости, 13.12.2022

В Кремле опровергли сообщения об отставке главы Генштаба Герасимова

Указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:23

2022-12-13T13:23

2022-12-13T13:30

политика

владимир путин

валерий герасимов

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412254_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_e29fea6a15e1938d3b6564242247fad4.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать информацию Telegram-каналов и некоторых западных СМИ о якобы подписанном президентом страны Владимиром Путиным указе об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде. Никаких указов нет, поэтому это абсолютно эти телеграммные утки, коих огромное количество", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822472488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф