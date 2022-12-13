https://ria.ru/20221213/gaz-1838472343.html
Страны ЕС продвинулись в вопросе предельных цен на газ, заявили в Германии
Страны ЕС продвинулись в вопросе предельных цен на газ, заявили в Германии - РИА Новости, 13.12.2022
Страны ЕС продвинулись в вопросе предельных цен на газ, заявили в Германии
Страны ЕС продвинулись в вопросе, связанном с предельными ценами на газ, но финальное решение не принято, обсуждение продолжится в понедельник, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:32
2022-12-13T22:32
2022-12-13T23:33
экономика
роберт хабек
германия
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Страны ЕС продвинулись в вопросе, связанном с предельными ценами на газ, но финальное решение не принято, обсуждение продолжится в понедельник, сообщил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек после внеочередного Совета министров энергетики ЕС в Брюсселе.По словам министра, был плодотворный и сложный день. Хабек напомнил, что у членов ЕС по теме предельных цен на газ были различные позиции, но теперь удалось продвинуться в этом вопросе."Мы добились большого прогресса в решении технических вопросов, а также в разработке структуры такого механизма сдерживания цен... Но мы еще не закончили, некоторые вопросы прояснить сегодня мы не смогли", - сказал министр.Он пояснил, что это связано с тем, что речь идет о "чрезвычайно чувствительных" вопросах. "Мы вмешиваемся в рынок, который должен гарантировать поставки. А раз так, то имеет смысл потратить еще немного времени, отступить назад и подумать, не совершаем ли мы ошибок", - уточнил Хабек. Он добавил, что в этой связи страны ЕС решили продолжить обсуждение в понедельник.На вопрос, будет ли достигнуто окончательное решение по вопросу предельных цен на газ в понедельник, глава минэкономики ФРГ отметил, что допускает это, но обещать, что так будет, не может.
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экономика, роберт хабек, германия, брюссель, евросоюз
Экономика, Роберт Хабек, Германия, Брюссель, Евросоюз
22:32 13.12.2022 (обновлено: 23:33 13.12.2022)
Страны ЕС продвинулись в вопросе предельных цен на газ, заявили в Германии
Министр экономики Германии Хабек: страны ЕС продвинулись в вопросе предельных цен на газ
БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Страны ЕС продвинулись в вопросе, связанном с предельными ценами на газ, но финальное решение не принято, обсуждение продолжится в понедельник, сообщил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек после внеочередного Совета министров энергетики ЕС в Брюсселе.
По словам министра, был плодотворный и сложный день. Хабек напомнил, что у членов ЕС по теме предельных цен на газ были различные позиции, но теперь удалось продвинуться в этом вопросе.
"Мы добились большого прогресса в решении технических вопросов, а также в разработке структуры такого механизма сдерживания цен... Но мы еще не закончили, некоторые вопросы прояснить сегодня мы не смогли", - сказал министр.
Он пояснил, что это связано с тем, что речь идет о "чрезвычайно чувствительных" вопросах. "Мы вмешиваемся в рынок, который должен гарантировать поставки. А раз так, то имеет смысл потратить еще немного времени, отступить назад и подумать, не совершаем ли мы ошибок", - уточнил Хабек. Он добавил, что в этой связи страны ЕС решили продолжить обсуждение в понедельник.
На вопрос, будет ли достигнуто окончательное решение по вопросу предельных цен на газ в понедельник, глава минэкономики ФРГ отметил, что допускает это, но обещать, что так будет, не может.