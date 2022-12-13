https://ria.ru/20221213/gaz-1838471968.html

Власти Чехии: ЕС пока не согласовал механизм ограничения скачков цен на газ

Власти Чехии: ЕС пока не согласовал механизм ограничения скачков цен на газ - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Чехии: ЕС пока не согласовал механизм ограничения скачков цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании во вторник не согласовали механизм ограничения скачков цен на газ, рассмотрят этот вопрос 19... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:27

2022-12-13T23:27

2022-12-13T23:27

цены на нефть

чехия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании во вторник не согласовали механизм ограничения скачков цен на газ, рассмотрят этот вопрос 19 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после министерской встречи.По его словам, шампанское, необходимое для того, чтобы отпраздновать договоренность, пока должно "полежать в холодильнике, оно ещё недостаточно остыло".Министр отметил, что ещё одна дискуссия по этому механизму пройдёт в понедельник, 19 декабря, на следующем совете министров энергетики."Будет только один открытый вопрос для обсуждения в понедельник - и это уровень цены, запускающий механизм", - сказал Сикела.Он выразил также надежду, что 19 декабря министрам удастся согласовать этот механизм.Еврокомиссия (ЕК) в ноябре предложила создать временный механизм корректировки рынка газа для ограничения сильных всплесков цен, который мог бы запускаться автоматически, при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Это предложение ЕК министры энергетики уже обсуждали 24 ноября, тогда у них также остались серьёзные разногласия по уровню цены на газ.С одной стороны, ЕК при помощи этого механизма хотела бы избежать сильных всплесков цены. Но с другой стороны, среди опасений, которые вызывал механизм, было обеспечение поставок топлива в Евросоюз при ограничении его стоимости.

https://ria.ru/20221212/neft-1838066032.html

https://ria.ru/20221213/gaz-1838451701.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, чехия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии