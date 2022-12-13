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Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
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Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря
Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:51
2022-12-13T22:30
экономика
цены на нефть
петер сийярто
венгрия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на заседании министров энергетики в понедельник, 19 декабря.По его словам, почти все страны ЕС готовы принять потолок цен на газ, но нет единогласия относительно деталей. "Мы считаем, что потолок цен на газ - это плохая, ненужная и опасная идея для исправления энергетического кризиса... Это грубое искусственное вмешательство в газовый рынок, такого Евросоюз раньше никогда не предпринимал", - сказал Сийярто.Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось.Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь обсуждается лимит цены "голубого топлива", проходит 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
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экономика, цены на нефть, петер сийярто, венгрия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Петер Сийярто, Венгрия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
20:51 13.12.2022 (обновлено: 22:30 13.12.2022)
 
Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря

Глава МИД Венгрии Сийярто: решение о потолке цен на газ в лучшем случае примут 19 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на заседании министров энергетики в понедельник, 19 декабря.
"Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник, в ходе следующего заседания министров энергетики стран ЕС получится принять решение (о потолке цен на газ - ред.)", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях.
По его словам, почти все страны ЕС готовы принять потолок цен на газ, но нет единогласия относительно деталей. "Мы считаем, что потолок цен на газ - это плохая, ненужная и опасная идея для исправления энергетического кризиса... Это грубое искусственное вмешательство в газовый рынок, такого Евросоюз раньше никогда не предпринимал", - сказал Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось.
Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь обсуждается лимит цены "голубого топлива", проходит 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 20:08
Сийярто обсудил с Новаком возможность изменений в контрактах по газу
 
ЭкономикаЦены на нефтьПетер СийяртоВенгрияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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