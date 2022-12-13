https://ria.ru/20221213/gaz-1838455954.html

Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря

Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря - РИА Новости, 13.12.2022

Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:51

2022-12-13T20:51

2022-12-13T22:30

экономика

цены на нефть

петер сийярто

венгрия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_352:863:2458:2048_1920x0_80_0_0_5837be6f793f4dcdddc6d9dbce9c03f2.jpg

БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на заседании министров энергетики в понедельник, 19 декабря.По его словам, почти все страны ЕС готовы принять потолок цен на газ, но нет единогласия относительно деталей. "Мы считаем, что потолок цен на газ - это плохая, ненужная и опасная идея для исправления энергетического кризиса... Это грубое искусственное вмешательство в газовый рынок, такого Евросоюз раньше никогда не предпринимал", - сказал Сийярто.Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось.Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь обсуждается лимит цены "голубого топлива", проходит 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

https://ria.ru/20221213/gaz-1838451701.html

венгрия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, петер сийярто, венгрия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии