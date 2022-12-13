https://ria.ru/20221213/gaz-1838451701.html

Сийярто обсудил с Новаком возможность изменений в контрактах по газу

Сийярто обсудил с Новаком возможность изменений в контрактах по газу - РИА Новости, 13.12.2022

Сийярто обсудил с Новаком возможность изменений в контрактах по газу

Вице-премьер Александр Новак допустил возможность изменения контрактов Москвы и Будапешта на покупку газа из-за введения потолка цен, заявил глава МИД Венгрии... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:08

2022-12-13T20:08

2022-12-13T22:36

экономика

венгрия

группа газ

санкции в отношении россии

цены на нефть

александр новак

петер сийярто

россия

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БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак допустил возможность изменения контрактов Москвы и Будапешта на покупку газа из-за введения потолка цен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Дипломат провел телефонный разговор с зампредом российского правительства в минувший понедельник.По его словам, Венгрии удалось добиться, чтобы изменение долгосрочных контрактов было возможно без предварительных консультаций с Еврокомиссией, как это предполагалось изначально."С нашей точки зрения, это было самой опасной частью предложения. Потому что нельзя было допустить, чтобы потолок цен на газ вмешивался в долгосрочные контракты и возможности изменения контрактов из-за него были бы связаны с консультациями в Еврокомиссии. Это абсолютно разрушило бы венгерскую безопасность газоснабжения", — пояснил глава венгерского МИД.Сийярто ранее во вторник сообщил, что на совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать лимитирование цен на голубое топливо. Венгерский дипломат допустил, это решение в лучшем случае примут 19 декабря. Кроме того, на заседании решили не ограничивать внебиржевые закупки газа с точки зрения цены.Еврокомиссия в конце ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность, а также защитить граждан и предпринимателей Евросоюза от резких скачков стоимости голубого топлива.ЕК предположила, что его можно запустить при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.Российский лидер назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221213/italiya-1838295766.html

https://ria.ru/20221211/gaz-1837854760.html

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, венгрия, группа газ, санкции в отношении россии, цены на нефть, александр новак, петер сийярто, россия