https://ria.ru/20221213/gaz-1838434312.html

Совет министров энергетики ЕС не согласовал потолок цен на российский газ

Совет министров энергетики ЕС не согласовал потолок цен на российский газ - РИА Новости, 13.12.2022

Совет министров энергетики ЕС не согласовал потолок цен на российский газ

На совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:52

2022-12-13T18:52

2022-12-13T19:48

экономика

венгрия

евросоюз

петер сийярто

брюссель

чехия

санкции в отношении россии

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. На совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом, если предлагает лимитирование цен на голубое топливо, подчеркнул глава венгерского МИД."Потолок цен на газ — плохой ответ. Особенно в случае Венгрии, поскольку в связи с нашей особой ситуацией, обусловленной географическим положением, (эта мера. — Прим. ред.) легко может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны", — добавил Сийярто.Еврокомиссия в конце ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность, а также защитить граждан и предпринимателей Евросоюза от резких скачков стоимости голубого топлива.ЕК предположила, что его можно запустить при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.Глава государства назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221213/italiya-1838295766.html

https://ria.ru/20221211/gaz-1837854760.html

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экономика, венгрия, евросоюз, петер сийярто, брюссель, чехия, санкции в отношении россии, владимир путин, москва, цены на нефть, еврокомиссия