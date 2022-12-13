https://ria.ru/20221213/gaz-1838286852.html

Согласовать лимит цен на газ в ЕС будет сложно, заявили в ЕК

Согласовать лимит цен на газ в ЕС будет сложно, заявили в ЕК - РИА Новости, 13.12.2022

Согласовать лимит цен на газ в ЕС будет сложно, заявили в ЕК

Страны Евросоюза имеют очень различные мнения по проекту механизма ограничения скачков цен на газ на крупнейшем хабе TTF, договориться будет непросто, заявила... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:42

2022-12-13T12:42

2022-12-13T12:42

экономика

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

кадри симсон

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Страны Евросоюза имеют очень различные мнения по проекту механизма ограничения скачков цен на газ на крупнейшем хабе TTF, договориться будет непросто, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед началом Совета министров энергетики ЕС, на котором будет обсуждаться этот вопрос."Цель - обсудить и согласовать механизм коррекции рынка, который позволит нам ограничивать чрезмерные цены на газ. Это будет непросто, потому что мы должны балансировать выгоды и риски такого механизма. Будет непросто и потому, что у стран очень разные мнения, и есть различные опасения по механизму", - сообщила она."Однако поскольку нам нужно достичь договорённости, все должны продемонстрировать некоторую гибкость, все должны иметь возможность предложить некоторые компромиссы. Я ожидаю, что у министров будет очень конструктивная дискуссия, которая принесёт нам решение с максимально возможной поддержкой стран-членов", - добавила Симсон.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные всплески стоимости этого топлива. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. Проект затем рассматривался и на уровне постпредов стран ЕС при союзе.К предложению ЕК уже было сделано несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.Среди опасений относительно механизма ранее отмечался, в частности, риск для обеспечения газоснабжения при ограничении цены.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, кадри симсон