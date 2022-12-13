https://ria.ru/20221213/gaz-1838226294.html

Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД

Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022

Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД

Москва надеется, что идея о создании газового хаба в Турции будет реализована, это в интересах и производителей, и потребителей, особенно в условиях замедления... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:33

2022-12-13T08:33

2022-12-13T08:55

экономика

турция

россия

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва надеется, что идея о создании газового хаба в Турции будет реализована, это в интересах и производителей, и потребителей, особенно в условиях замедления зеленого перехода, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко."По газовому хабу - это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа - добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован", - сказал Грушко.По его словам, сегодня многие, особенно на Западе, говорят о так называемом зелёном переходе, но "для всех очевидно, что этот перевод не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась "мечтателями" безуглеродного мира"."Гладко было на бумаге, а кругом одни враги. Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть может быть и переходно, но будет оставаться главным источником энергии. Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий", - заключил Грушко.Президент России Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос. Позже Анкара заявила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии, европейской части страны, а дорожную карту могут разработать до конца года.

https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

турция

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)