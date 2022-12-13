https://ria.ru/20221213/gaz-1838226294.html
Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД
Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022
Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД
Москва надеется, что идея о создании газового хаба в Турции будет реализована, это в интересах и производителей, и потребителей, особенно в условиях замедления... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:33
2022-12-13T08:33
2022-12-13T08:55
экономика
турция
россия
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва надеется, что идея о создании газового хаба в Турции будет реализована, это в интересах и производителей, и потребителей, особенно в условиях замедления зеленого перехода, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко."По газовому хабу - это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа - добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован", - сказал Грушко.По его словам, сегодня многие, особенно на Западе, говорят о так называемом зелёном переходе, но "для всех очевидно, что этот перевод не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась "мечтателями" безуглеродного мира"."Гладко было на бумаге, а кругом одни враги. Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть может быть и переходно, но будет оставаться главным источником энергии. Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий", - заключил Грушко.Президент России Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос. Позже Анкара заявила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии, европейской части страны, а дорожную карту могут разработать до конца года.
https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Турция, Россия, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:33 13.12.2022 (обновлено: 08:55 13.12.2022)
Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД
Грушко: создание газового хаба в Турции отвечает интересам производителей и потребителей
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва надеется, что идея о создании газового хаба в Турции будет реализована, это в интересах и производителей, и потребителей, особенно в условиях замедления зеленого перехода, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко.
"По газовому хабу - это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа - добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован", - сказал Грушко.
По его словам, сегодня многие, особенно на Западе, говорят о так называемом зелёном переходе, но "для всех очевидно, что этот перевод не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась "мечтателями" безуглеродного мира".
"Гладко было на бумаге, а кругом одни враги. Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть может быть и переходно, но будет оставаться главным источником энергии. Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий", - заключил Грушко.
Президент России
Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря
и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос. Позже Анкара заявила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии, европейской части страны, а дорожную карту могут разработать до конца года.