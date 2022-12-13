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На Западе заявили о "дипломатической суматохе" вокруг Киева

На Западе заявили о "дипломатической суматохе" вокруг Киева - РИА Новости, 13.12.2022

На Западе заявили о "дипломатической суматохе" вокруг Киева

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с мировыми лидерами сигнализируют о "дипломатической суматохе" вокруг Киева, пишет Euractiv. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T06:25

2022-12-13T06:25

2022-12-13T06:25

в мире

владимир зеленский

джо байден

сша

франция

украина

g7

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с мировыми лидерами сигнализируют о "дипломатической суматохе" вокруг Киева, пишет Euractiv."Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции в воскресенье 11 декабря, активизировав дипломатическую активность вокруг конфликта", — сообщил обозреватель издания Франческо Стати.Он также отметил, что многочисленные диалоги украинского лидера с политиками мирового масштаба всего за один день — совсем не обычное явление. По словам автора, среди глав государств, отстаивающих дипломатический подход к урегулированию конфликта, выделился французский лидер Макрон. Стати добавил, что западные союзники были крайне встревожены заявлениями президента Франции о гарантиях безопасности для России.Видеоконференция лидеров стран G7 прошла днем в понедельник. Среди ключевых тем для обсуждения были поддержка Украины, а также обложение санкциями России и Ирана. За день до конференции лидер Украины уже провел переговоры с президентами США, Франции и Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/pomosch-1838193151.html

сша

франция

украина

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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, франция, украина, g7