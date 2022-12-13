Рейтинг@Mail.ru
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/fradkov-1838274129.html
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами - РИА Новости, 13.12.2022
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами
Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, на итоговом заседании 2022 года... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:01
2022-12-13T12:01
россия
псб (банк псб)
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
петр фрадков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796257171_0:159:3145:1928_1920x0_80_0_0_561442ee4094d115bac5fa48b52dc74e.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, на итоговом заседании 2022 года проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года, сообщает ПСБ.Стратегия определит четкие цели и задачи развития федерации и спорта, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА."Наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой - поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Он отметил, что рекомендации попечительского совета помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Фрадкова, компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданы.Попечительский совет рекомендовал усилить работу по взаимодействию с региональными федерациями легкой атлетики - членами ВФЛА, в том числе предусмотреть справедливое распределение между региональными федерациями целевых отчислений, получаемых от организаторов азартных игр согласно федеральным законам.Другим элементом популяризации легкой атлетики и привлечения дополнительных спонсорских средств рекомендовано проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221202/psb-1835928600.html
https://ria.ru/20221212/psb-1838115195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796257171_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_9a56e4c52aed427ce20c05644dd38199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псб (банк псб), всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), петр фрадков
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Петр Фрадков
12:01 13.12.2022
 

Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, на итоговом заседании 2022 года проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года, сообщает ПСБ.
Стратегия определит четкие цели и задачи развития федерации и спорта, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:26
ПСБ и АСКАО будут взаимодействовать в финансовой и инвестиционной сферах
"Наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой - поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Он отметил, что рекомендации попечительского совета помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Фрадкова, компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданы.
Попечительский совет рекомендовал усилить работу по взаимодействию с региональными федерациями легкой атлетики - членами ВФЛА, в том числе предусмотреть справедливое распределение между региональными федерациями целевых отчислений, получаемых от организаторов азартных игр согласно федеральным законам.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:19
ПСБ поддержит приоритетные проекты Хабаровского края
Другим элементом популяризации легкой атлетики и привлечения дополнительных спонсорских средств рекомендовано проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам, отмечается в сообщении.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Петр Фрадков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала