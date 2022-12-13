https://ria.ru/20221213/fradkov-1838274129.html

Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами

Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами - РИА Новости, 13.12.2022

Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами

Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, на итоговом заседании 2022 года... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:01

2022-12-13T12:01

2022-12-13T12:01

россия

псб (банк псб)

всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)

петр фрадков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796257171_0:159:3145:1928_1920x0_80_0_0_561442ee4094d115bac5fa48b52dc74e.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, на итоговом заседании 2022 года проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года, сообщает ПСБ.Стратегия определит четкие цели и задачи развития федерации и спорта, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА."Наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой - поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Он отметил, что рекомендации попечительского совета помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Фрадкова, компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданы.Попечительский совет рекомендовал усилить работу по взаимодействию с региональными федерациями легкой атлетики - членами ВФЛА, в том числе предусмотреть справедливое распределение между региональными федерациями целевых отчислений, получаемых от организаторов азартных игр согласно федеральным законам.Другим элементом популяризации легкой атлетики и привлечения дополнительных спонсорских средств рекомендовано проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221202/psb-1835928600.html

https://ria.ru/20221212/psb-1838115195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), петр фрадков