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С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
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С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации
С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации
С февраля заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации, сообщает информационный центр Национального... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:28
2022-12-13T12:28
россия
москва
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С февраля заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год."Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. В сети интернет заблокировано 5,7 тысячи и удалено более 25 тысяч материалов террористического содержания. С начала СВО заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации", - говорится в сообщении.
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россия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр бортников, безопасность
Россия, Москва, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Александр Бортников, Безопасность
12:28 13.12.2022
 
С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации

НАК: с февраля заблокировали более 3,5 тысячи интернет-ресурсов с фейками о спецоперации

© ФСБ РФЗадержание жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. Кадр видео
Задержание жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. Кадр видео
© ФСБ РФ
Задержание жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С февраля заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год.
"Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. В сети интернет заблокировано 5,7 тысячи и удалено более 25 тысяч материалов террористического содержания. С начала СВО заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации", - говорится в сообщении.
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РоссияМоскваНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр БортниковБезопасность
 
 
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