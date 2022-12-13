https://ria.ru/20221213/feyki-1838280990.html

С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации

С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022

С февраля заблокировали более 3,5 тысячи ресурсов с фейками о спецоперации

С февраля заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации, сообщает информационный центр Национального... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:28

2022-12-13T12:28

2022-12-13T12:28

россия

москва

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр бортников

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С февраля заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год."Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. В сети интернет заблокировано 5,7 тысячи и удалено более 25 тысяч материалов террористического содержания. С начала СВО заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221213/kanada-1838226891.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр бортников, безопасность