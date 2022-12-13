https://ria.ru/20221213/evrosoyuz-1838343774.html

Боснии и Герцеговине согласовали статус кандидата на вступление в ЕС

Боснии и Герцеговине согласовали статус кандидата на вступление в ЕС - РИА Новости, 13.12.2022

Боснии и Герцеговине согласовали статус кандидата на вступление в ЕС

Совет ЕС посчитал возможным предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, теперь необходимо одобрение этого решения главами... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:55

2022-12-13T14:55

2022-12-13T19:39

в мире

босния и герцеговина

югославия

евросоюз

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет ЕС посчитал возможным предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, теперь необходимо одобрение этого решения главами государств союза на саммите, говорится в сообщении Совета."После июньских заключений Европейского совета (саммита лидеров ЕС - ред.) и в свете последующей рекомендации Еврокомиссии от 12 октября 2022 года Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата при условии подтверждения Европейским советом и при том понимании, что шаги, указанные в рекомендации Комиссии для укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, управления миграцией и основных прав, предпринимаются", — говорится в сообщении.В нем отмечается, что Совет ЕС ожидает подтверждения этого решения на саммите глав государств союза в конце текущей недели.В прошлый вторник на саммите ЕС и Западных Балкан премьер Словении Роберт Голоб заявил, что технические детали по предоставлению Боснии и Герцеговине статуса кандидата "демонстрируют большой прогресс".Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели сообщил в октябре, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала дать БиГ статус кандидата в члены ЕС при выполнении страной ряда условий. ЕК ожидает, что страна, среди прочего примет шаги по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, налаживанию координации всех уровней управления границами, обеспечению функционирования системы предоставления убежищ, гарантированию свободы СМИ.В Боснии и Герцеговине 2 октября состоялись выборы во все органы центральной власти, а также энтитетов — хорватско-мусульманской Федерации БиГ и Республики Сербской БиГ и местного самоуправления.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

босния и герцеговина

югославия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, босния и герцеговина, югославия, евросоюз