https://ria.ru/20221213/evroparlament-1838333990.html

Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли

Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли - РИА Новости, 13.12.2022

Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством голосов поддержали прекращение в связи с громким коррупционным скандалом РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:28

2022-12-13T14:28

2022-12-13T14:28

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством голосов поддержали прекращение в связи с громким коррупционным скандалом полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли, следует из итогов голосования.За прекращение полномочий подозреваемой в коррупции и отмывании денег Кайли проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.Как пишут СМИ, если выдвигаемые против представителей Европарламента обвинения в коррупции будут доказаны в ходе следствия, это станет самым крупным коррупционным скандалом в Европейском парламенте за последние годы.

https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европарламент, евросоюз