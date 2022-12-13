https://ria.ru/20221213/evroparlament-1838333990.html
Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли
Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли - РИА Новости, 13.12.2022
Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством голосов поддержали прекращение в связи с громким коррупционным скандалом РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:28
2022-12-13T14:28
2022-12-13T14:28
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европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством голосов поддержали прекращение в связи с громким коррупционным скандалом полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли, следует из итогов голосования.За прекращение полномочий подозреваемой в коррупции и отмывании денег Кайли проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.Как пишут СМИ, если выдвигаемые против представителей Европарламента обвинения в коррупции будут доказаны в ходе следствия, это станет самым крупным коррупционным скандалом в Европейском парламенте за последние годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, евросоюз
В мире, Европарламент, Евросоюз
Европарламент проголосовал за отставку задержанной вице-президента Кайли
Депутаты ЕП поддержали прекращение полномочий обвиненной в коррупции вице-президента Кайли
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством голосов поддержали прекращение в связи с громким коррупционным скандалом полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли, следует из итогов голосования.
За прекращение полномочий подозреваемой в коррупции и отмывании денег Кайли проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе
в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре
. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола
решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
Как пишут СМИ, если выдвигаемые против представителей Европарламента обвинения в коррупции будут доказаны в ходе следствия, это станет самым крупным коррупционным скандалом в Европейском парламенте за последние годы.