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Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая - РИА Новости, 13.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221213/evro-1838403783.html
Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая
Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая - РИА Новости, 13.12.2022
Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая
Евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:07
2022-12-13T20:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 17:11 европейская валюта дорожала на 70 копеек, до 67,07 рубля. Курс доллара при этом прибавил 25 копеек, поднявшись до 63,05, а юань торговался на уровне 9,05 рубля (плюс семь копеек).Скачок к рублю происходит на фоне резкого роста евро на форексе — выше 1,065 доллара. Это обусловлено данными об американской инфляции: по итогам ноября потребительские цены в США выросли лишь на 7,1 процента в годовом выражении, тогда как месяцем ранее показатель составлял 7,7 процента. Таким образом, инфляция в США достигла минимума с декабря 2021 года, что дает надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС, оказывающей давление на курс доллара.Кроме того, курс рубля снижается на ожиданиях утверждения нового, девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Если в ноябре доллар держался в диапазоне 60-61,3 рубля, то в декабре сместился в рамки 62-64,5 рубля. По мнению аналитиков, на этом уровне котировки могут остаться до конца года.На 14 декабря Центробанк установил официальный курс доллара — 63,2120 рубля (рост на 44,46 копейки), евро — 66,7017 рубля (рост на 43,17 копейки), юаня — 9,03731 рубля (рост на 5,295 копейки).
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экономика, московская биржа, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля
17:07 13.12.2022 (обновлено: 20:06 13.12.2022)
 
Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Мосбиржа: курс евро поднялся до 67,07 рубля впервые с 30 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Евро. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, к 17:11 европейская валюта дорожала на 70 копеек, до 67,07 рубля. Курс доллара при этом прибавил 25 копеек, поднявшись до 63,05, а юань торговался на уровне 9,05 рубля (плюс семь копеек).
Скачок к рублю происходит на фоне резкого роста евро на форексе — выше 1,065 доллара. Это обусловлено данными об американской инфляции: по итогам ноября потребительские цены в США выросли лишь на 7,1 процента в годовом выражении, тогда как месяцем ранее показатель составлял 7,7 процента. Таким образом, инфляция в США достигла минимума с декабря 2021 года, что дает надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС, оказывающей давление на курс доллара.
Кроме того, курс рубля снижается на ожиданиях утверждения нового, девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Если в ноябре доллар держался в диапазоне 60-61,3 рубля, то в декабре сместился в рамки 62-64,5 рубля. По мнению аналитиков, на этом уровне котировки могут остаться до конца года.
На 14 декабря Центробанк установил официальный курс доллара — 63,2120 рубля (рост на 44,46 копейки), евро — 66,7017 рубля (рост на 43,17 копейки), юаня — 9,03731 рубля (рост на 5,295 копейки).
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКурс рубля
 
 
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