https://ria.ru/20221213/evro-1838403783.html

Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая - РИА Новости, 13.12.2022

Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:07

2022-12-13T17:07

2022-12-13T20:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

курс рубля

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 17:11 европейская валюта дорожала на 70 копеек, до 67,07 рубля. Курс доллара при этом прибавил 25 копеек, поднявшись до 63,05, а юань торговался на уровне 9,05 рубля (плюс семь копеек).Скачок к рублю происходит на фоне резкого роста евро на форексе — выше 1,065 доллара. Это обусловлено данными об американской инфляции: по итогам ноября потребительские цены в США выросли лишь на 7,1 процента в годовом выражении, тогда как месяцем ранее показатель составлял 7,7 процента. Таким образом, инфляция в США достигла минимума с декабря 2021 года, что дает надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС, оказывающей давление на курс доллара.Кроме того, курс рубля снижается на ожиданиях утверждения нового, девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Если в ноябре доллар держался в диапазоне 60-61,3 рубля, то в декабре сместился в рамки 62-64,5 рубля. По мнению аналитиков, на этом уровне котировки могут остаться до конца года.На 14 декабря Центробанк установил официальный курс доллара — 63,2120 рубля (рост на 44,46 копейки), евро — 66,7017 рубля (рост на 43,17 копейки), юаня — 9,03731 рубля (рост на 5,295 копейки).

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля