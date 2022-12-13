https://ria.ru/20221213/estoniya-1838358219.html
Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии
Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022
Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии
Власти Эстонии запретят государственной железнодорожной компании Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, сообщил во вторник... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:34
2022-12-13T15:34
2022-12-13T15:34
экономика
эстония
россия
белоруссия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Власти Эстонии запретят государственной железнодорожной компании Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR."Согласно приказу, который накануне подписала министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут, Operail должна прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Белоруссии", - говорится в сообщении.Кроме того, руководству предприятия поручено оценить этичность коммерческих отношений компании с Россией и Белоруссией и отказаться от таких деловых отношений, заменив их новыми направлениями бизнеса.Ранее финское телерадиовещание Yle сообщило, что эстонский Operail планирует начать в Финляндии перевозки российского никеля, который не включен в список подсанкционных товаров.По данным Operail, за год объем грузоперевозок компании уже сократился вдвое, и если Operail перестанет перевозить все грузы российского происхождения, то он может упасть еще на 65-70%.
https://ria.ru/20221212/estoniya-1838161680.html
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экономика, эстония, россия, белоруссия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Эстония, Россия, Белоруссия, Санкции в отношении России, В мире
Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии
Эстония запретила госкомпании Operail перевозить грузы из России и Белоруссии с 2023 года