https://ria.ru/20221213/espch-1838371422.html

МИД прокомментировал письмо генсека Совета Европы о выполнении решений ЕСПЧ

МИД прокомментировал письмо генсека Совета Европы о выполнении решений ЕСПЧ - РИА Новости, 13.12.2022

МИД прокомментировал письмо генсека Совета Европы о выполнении решений ЕСПЧ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандистской акцией и примером мегафонной дипломатии письмо генерального секретаря Совета Европы... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:12

2022-12-13T16:12

2022-12-13T16:30

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей лавров

мария захарова

мария пейчинович-бурич

совет европы

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандистской акцией и примером мегафонной дипломатии письмо генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием исполнить решения Страсбургского суда.Ранее Совет Европы распространил сообщение, в котором говорится, что "генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала Российскую Федерацию исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения".В размещенном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой на этот счет говорится, что "прежде чем высказываться по существу этого послания, надо внимательно его изучить". "К сожалению, Совет Европы встал на путь "мегафонной дипломатии" в общении с нами. В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям", - добавила она.Захарова считает, что "это наглядно демонстрирует, что речь идет не о желании вступить в содержательный диалог с нашей страной, а об очередной пропагандистской акции"."Смысл, видимо, в том, чтобы показать, как Совет Европы якобы радеет о правах человека в России, а наша страна, напротив, "уклоняется" от выполнения своих международных обязательств. При этом "за скобками" остается тот факт, что эта организация собственными руками, в угоду русофобскому большинству, разрушила общее гуманитарно-правовое пространство на континенте, сделав невозможным дальнейшее пребывание в Совете Европы и участие в основных конвенциях СЕ России", - заключила официальный представитель МИД РФ.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20221209/oschadbank-1837581276.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европейский суд по правам человека (еспч), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров, мария захарова, мария пейчинович-бурич, совет европы