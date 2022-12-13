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В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики - РИА Новости, 13.12.2022
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В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики
В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики - РИА Новости, 13.12.2022
В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики
Новое министерство энергетики создано в Хабаровском крае вместо комитета по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:49
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жкх
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Новое министерство энергетики создано в Хабаровском крае вместо комитета по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили РИА Новости в правительстве региона во вторник."Статус комитета по развитию ТЭК повышен до министерства. Министром энергетики Хабаровского края назначен руководивший комитетом Владимир Михалев", - сказали в ведомстве.Соответствующий правовой акт вступил в силу 11 декабря.
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жкх, хабаровский край, россия
ЖКХ, Хабаровский край, Россия
10:49 13.12.2022
 
В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики

В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики, главой стал Владимир Михалев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Новое министерство энергетики создано в Хабаровском крае вместо комитета по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили РИА Новости в правительстве региона во вторник.
"Статус комитета по развитию ТЭК повышен до министерства. Министром энергетики Хабаровского края назначен руководивший комитетом Владимир Михалев", - сказали в ведомстве.
Соответствующий правовой акт вступил в силу 11 декабря.
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:38
Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России
 
ЖКХХабаровский крайРоссия
 
 
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