https://ria.ru/20221213/energiya-1838254258.html

В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики

В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики - РИА Новости, 13.12.2022

В Хабаровском крае создали новое министерство энергетики

Новое министерство энергетики создано в Хабаровском крае вместо комитета по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:49

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2022-12-13T10:49

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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Новое министерство энергетики создано в Хабаровском крае вместо комитета по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили РИА Новости в правительстве региона во вторник."Статус комитета по развитию ТЭК повышен до министерства. Министром энергетики Хабаровского края назначен руководивший комитетом Владимир Михалев", - сказали в ведомстве.Соответствующий правовой акт вступил в силу 11 декабря.

https://ria.ru/20221207/vydvorenie-1836851005.html

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жкх, хабаровский край, россия