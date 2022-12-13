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В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма - РИА Новости, 13.12.2022
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В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма - РИА Новости, 13.12.2022
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:13
2022-12-13T18:13
общество
симферополь
новый год
россия
республика крым
праздник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко."Основные работы по сбору и установке главной новогодней елки в Симферополе завершены. Осталось только провести пуско-наладку праздничной иллюминации и развесить украшения", - сказал Черниченко.По его словам, елка установлена на площади Ленина. Официальное открытие традиционно состоится 19 декабря в День святого Николая. При этом елочные базары в городе заработают с 15 декабря.
https://ria.ru/20221213/tury-1838092332.html
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общество, симферополь, новый год, россия, республика крым, праздник
Общество, Симферополь, Новый год, Россия, Республика Крым, Праздник
18:13 13.12.2022
 
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма

В Симферополе на центральной площади имени Ленина установили главную новогоднюю елку Крыма

© Фото : пресс-служба администрации города СимферополяНовогодняя елка в Симферополе
Новогодняя елка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации города Симферополя
Новогодняя елка в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко.
"Основные работы по сбору и установке главной новогодней елки в Симферополе завершены. Осталось только провести пуско-наладку праздничной иллюминации и развесить украшения", - сказал Черниченко.
По его словам, елка установлена на площади Ленина. Официальное открытие традиционно состоится 19 декабря в День святого Николая. При этом елочные базары в городе заработают с 15 декабря.
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