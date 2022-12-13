https://ria.ru/20221213/elka-1838425748.html

В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма

В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма - РИА Новости, 13.12.2022

В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма

Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:13

2022-12-13T18:13

2022-12-13T18:13

общество

симферополь

новый год

россия

республика крым

праздник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко."Основные работы по сбору и установке главной новогодней елки в Симферополе завершены. Осталось только провести пуско-наладку праздничной иллюминации и развесить украшения", - сказал Черниченко.По его словам, елка установлена на площади Ленина. Официальное открытие традиционно состоится 19 декабря в День святого Николая. При этом елочные базары в городе заработают с 15 декабря.

https://ria.ru/20221213/tury-1838092332.html

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россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, симферополь, новый год, россия, республика крым, праздник