https://ria.ru/20221213/elka-1838425748.html
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма - РИА Новости, 13.12.2022
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:13
2022-12-13T18:13
2022-12-13T18:13
общество
симферополь
новый год
россия
республика крым
праздник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко."Основные работы по сбору и установке главной новогодней елки в Симферополе завершены. Осталось только провести пуско-наладку праздничной иллюминации и развесить украшения", - сказал Черниченко.По его словам, елка установлена на площади Ленина. Официальное открытие традиционно состоится 19 декабря в День святого Николая. При этом елочные базары в городе заработают с 15 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, симферополь, новый год, россия, республика крым, праздник
Общество, Симферополь, Новый год, Россия, Республика Крым, Праздник
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
В Симферополе на центральной площади имени Ленина установили главную новогоднюю елку Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку Крыма установили на центральной площади имени Ленина в Симферополе, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко.
"Основные работы по сбору и установке главной новогодней елки в Симферополе завершены. Осталось только провести пуско-наладку праздничной иллюминации и развесить украшения", - сказал Черниченко.
По его словам, елка установлена на площади Ленина. Официальное открытие традиционно состоится 19 декабря в День святого Николая. При этом елочные базары в городе заработают с 15 декабря.