Рейтинг@Mail.ru
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/elka-1838299862.html
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку - РИА Новости, 13.12.2022
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
новый год
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/17/1483561747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28b8f5b48602da0ec590b5bd66305a32.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо сконцентрироваться на безопасности людей."Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, посоветовался с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей, потому что если будет елка, что бы мы не говорили, люди будут собираться там, а противник может в любой момент обстрелять", - сказал он. Видео размещено в Telegram-канале Пушилина.Врио главы ДНР попросил отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что улицы Донецка все равно будут украшены по мере возможности, но без "перегибов".
https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/17/1483561747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83de6957dfe9156647562117bbffe234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, новый год, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Новый год, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:13 13.12.2022
 
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку

Пушилин заявил, что в Донецке из соображений безопасности не будут ставить новогоднюю елку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредновогодний Донецк. 2016 год
Предновогодний Донецк. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Предновогодний Донецк. 2016 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо сконцентрироваться на безопасности людей.
"Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, посоветовался с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей, потому что если будет елка, что бы мы не говорили, люди будут собираться там, а противник может в любой момент обстрелять", - сказал он. Видео размещено в Telegram-канале Пушилина.
Врио главы ДНР попросил отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что улицы Донецка все равно будут украшены по мере возможности, но без "перегибов".
Новогодняя елка в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 14:44Специальная военная операция на Украине
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная РеспубликаНовый годРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала