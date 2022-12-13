https://ria.ru/20221213/elka-1838299862.html
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку - РИА Новости, 13.12.2022
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
новый год
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/17/1483561747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28b8f5b48602da0ec590b5bd66305a32.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо сконцентрироваться на безопасности людей."Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, посоветовался с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей, потому что если будет елка, что бы мы не говорили, люди будут собираться там, а противник может в любой момент обстрелять", - сказал он. Видео размещено в Telegram-канале Пушилина.Врио главы ДНР попросил отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что улицы Донецка все равно будут украшены по мере возможности, но без "перегибов".
https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/17/1483561747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83de6957dfe9156647562117bbffe234.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, новый год, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Новый год, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку
Пушилин заявил, что в Донецке из соображений безопасности не будут ставить новогоднюю елку