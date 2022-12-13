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В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку

В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку - РИА Новости, 13.12.2022

В Донецке в этом году не будут ставить новогоднюю елку

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо РИА Новости, 13.12.2022

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2022-12-13T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск, необходимо сконцентрироваться на безопасности людей."Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, посоветовался с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей, потому что если будет елка, что бы мы не говорили, люди будут собираться там, а противник может в любой момент обстрелять", - сказал он. Видео размещено в Telegram-канале Пушилина.Врио главы ДНР попросил отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что улицы Донецка все равно будут украшены по мере возможности, но без "перегибов".

https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, новый год, россия, ситуация в днр и лнр