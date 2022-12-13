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В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше покупать натуральную елку - РИА Новости, 13.12.2022
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше покупать натуральную елку
В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше покупать натуральную елку - РИА Новости, 13.12.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше покупать натуральную елку
Покупать натуральную елку лучше всего в 20-х числах декабря, следует выбирать дерево с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой, сообщили РИА... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:30
2022-12-13T03:30
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Покупать натуральную елку лучше всего в 20-х числах декабря, следует выбирать дерево с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", - говорится в сообщении.Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго, отметили в ведомстве.Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. При выборе дерева следует растереть несколько хвоинок в ладонях, у хорошей ели должен ощущаться характерный запах хвои, если его нет и иголки сухие и пожелтевшие, то это признаки давно срубленного дерева, подчеркнули в Роспотребнадзоре.В ведомстве также советуют ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.Выбирать ёлку нужно с одной макушкой. Если их две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно, уточнили в пресс-службе.Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. А вот покупать ёлки с рук, у так называемых "чёрных лесорубов", незаконно. У продавца должен быть договор с питомником елей о покупке деревьев, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20221212/deti-1838147435.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
03:30 13.12.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше покупать натуральную елку

В Роспотребнадзоре посоветовали покупать натуральную елку в двадцатых числах декабря

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новогодняя елка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Покупать натуральную елку лучше всего в 20-х числах декабря, следует выбирать дерево с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", - говорится в сообщении.
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Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго, отметили в ведомстве.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. При выборе дерева следует растереть несколько хвоинок в ладонях, у хорошей ели должен ощущаться характерный запах хвои, если его нет и иголки сухие и пожелтевшие, то это признаки давно срубленного дерева, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также советуют ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
Выбирать ёлку нужно с одной макушкой. Если их две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно, уточнили в пресс-службе.
Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. А вот покупать ёлки с рук, у так называемых "чёрных лесорубов", незаконно. У продавца должен быть договор с питомником елей о покупке деревьев, пояснили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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