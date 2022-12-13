https://ria.ru/20221213/elista-1838260423.html

В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа

В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа - РИА Новости, 13.12.2022

В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа

Один человек пострадал во вторник в результате взрыва газа в коттедже в Элисте, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Калмыкии. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:12

2022-12-13T11:12

2022-12-13T11:21

происшествия

элиста

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Один человек пострадал во вторник в результате взрыва газа в коттедже в Элисте, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Калмыкии."Произошел хлопок газовоздушной смеси в трехэтажном коттедже", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна женщина доставлена в республиканскую больницу.Как уточнил журналистам представитель прокуратуры Калмыкии, взрыв газа произошел в жилом доме в районе Сити-чесс утром во вторник."Прокуроры проверят соблюдение законодательства о газоснабжении, в том числе организацию безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования", - сказал он.

https://ria.ru/20221210/vzryv-1837694328.html

элиста

россия

республика калмыкия

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происшествия, элиста, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика калмыкия