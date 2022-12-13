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В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа
В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа - РИА Новости, 13.12.2022
В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа
Один человек пострадал во вторник в результате взрыва газа в коттедже в Элисте, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Калмыкии. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:12
2022-12-13T11:12
2022-12-13T11:21
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Один человек пострадал во вторник в результате взрыва газа в коттедже в Элисте, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Калмыкии."Произошел хлопок газовоздушной смеси в трехэтажном коттедже", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна женщина доставлена в республиканскую больницу.Как уточнил журналистам представитель прокуратуры Калмыкии, взрыв газа произошел в жилом доме в районе Сити-чесс утром во вторник."Прокуроры проверят соблюдение законодательства о газоснабжении, в том числе организацию безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, элиста, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика калмыкия
Происшествия, Элиста, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Калмыкия
11:12 13.12.2022 (обновлено: 11:21 13.12.2022)
В Элисте в коттедже прогремел взрыв газа
В Элисте в трехэтажном коттедже прогремел взрыв газа, пострадала женщина
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Один человек пострадал во вторник в результате взрыва газа в коттедже в Элисте, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Калмыкии.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси в трехэтажном коттедже", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна женщина доставлена в республиканскую больницу.
Как уточнил журналистам представитель прокуратуры Калмыкии, взрыв газа произошел в жилом доме в районе Сити-чесс утром во вторник.
"Прокуроры проверят соблюдение законодательства о газоснабжении, в том числе организацию безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования", - сказал он.