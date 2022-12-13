https://ria.ru/20221213/elektroenergiya-1838313554.html

В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии

В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии - РИА Новости, 13.12.2022

В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии

Риски нехватки энергии в Швейцарии реальны, стране необходимо пересмотреть свою энергетическую систему, чтобы обеспечить ее долгосрочное снабжение, говорится в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:35

2022-12-13T13:35

2022-12-13T13:35

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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Риски нехватки энергии в Швейцарии реальны, стране необходимо пересмотреть свою энергетическую систему, чтобы обеспечить ее долгосрочное снабжение, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.В отчете Ассоциации швейцарских энергетических компаний (AES), представленном правительству, говорится, что для обеспечения своего энергоснабжения в 2050 году Швейцария должна внести изменения."Без значительного ускорения развития возобновляемых источников энергии и значительного повышения эффективности, целенаправленной трансформации и расширения сетей, а также тесного обмена энергией с Европой Швейцария не достигнет своих энергетических и климатических целей к 2050 года", - считает AES.В документе говорится, что зависимость Швейцарии от импорта энергии в настоящее время составляет 79% от общего объема первичной энергии в 259 ТВтч. Ожидается, что к 2050 году эта доля импорта сократится с 30 до 42% с общих 115 до 132 ТВтч."С точки зрения AES, безопасность поставок должна быть объявлена национальным интересом, а препятствия должны быть устранены, чтобы обеспечить безопасность поставок и климатическую нейтральность к 2050 году", - добавляет Федеральный совет.Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швейцария, в мире, европа, электричество