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В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии - РИА Новости, 13.12.2022
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В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии
В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии - РИА Новости, 13.12.2022
В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии
Риски нехватки энергии в Швейцарии реальны, стране необходимо пересмотреть свою энергетическую систему, чтобы обеспечить ее долгосрочное снабжение, говорится в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:35
2022-12-13T13:35
швейцария
в мире
европа
электричество
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Риски нехватки энергии в Швейцарии реальны, стране необходимо пересмотреть свою энергетическую систему, чтобы обеспечить ее долгосрочное снабжение, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.В отчете Ассоциации швейцарских энергетических компаний (AES), представленном правительству, говорится, что для обеспечения своего энергоснабжения в 2050 году Швейцария должна внести изменения."Без значительного ускорения развития возобновляемых источников энергии и значительного повышения эффективности, целенаправленной трансформации и расширения сетей, а также тесного обмена энергией с Европой Швейцария не достигнет своих энергетических и климатических целей к 2050 года", - считает AES.В документе говорится, что зависимость Швейцарии от импорта энергии в настоящее время составляет 79% от общего объема первичной энергии в 259 ТВтч. Ожидается, что к 2050 году эта доля импорта сократится с 30 до 42% с общих 115 до 132 ТВтч."С точки зрения AES, безопасность поставок должна быть объявлена национальным интересом, а препятствия должны быть устранены, чтобы обеспечить безопасность поставок и климатическую нейтральность к 2050 году", - добавляет Федеральный совет.Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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швейцария, в мире, европа, электричество
Швейцария, В мире, Европа, Электричество
13:35 13.12.2022
 
В Швейцарии предупредили об угрозе дефицита электроэнергии

Правительство Швейцарии предупредило о рисках нехватки электроэнергии

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Риски нехватки энергии в Швейцарии реальны, стране необходимо пересмотреть свою энергетическую систему, чтобы обеспечить ее долгосрочное снабжение, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Энергетическая безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся, а риск нехватки энергии - горькая реальность", - сказано в документе.
В отчете Ассоциации швейцарских энергетических компаний (AES), представленном правительству, говорится, что для обеспечения своего энергоснабжения в 2050 году Швейцария должна внести изменения.
"Без значительного ускорения развития возобновляемых источников энергии и значительного повышения эффективности, целенаправленной трансформации и расширения сетей, а также тесного обмена энергией с Европой Швейцария не достигнет своих энергетических и климатических целей к 2050 года", - считает AES.
В документе говорится, что зависимость Швейцарии от импорта энергии в настоящее время составляет 79% от общего объема первичной энергии в 259 ТВтч. Ожидается, что к 2050 году эта доля импорта сократится с 30 до 42% с общих 115 до 132 ТВтч.
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"С точки зрения AES, безопасность поставок должна быть объявлена национальным интересом, а препятствия должны быть устранены, чтобы обеспечить безопасность поставок и климатическую нейтральность к 2050 году", - добавляет Федеральный совет.
Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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