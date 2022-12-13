https://ria.ru/20221213/elektroenergiya-1838308409.html

На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии

На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 13.12.2022

На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии

На Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистемах, сообщила национальная компания "Укрэнерго". РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:24

2022-12-13T13:24

2022-12-13T13:56

специальная военная операция на украине

укрэнерго

в мире

украина

вооруженные силы рф

россия

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистемах, сообщила национальная компания "Укрэнерго"."Дефицит электроэнергии остается значительным. Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад", — говорится в релизе.В одной из областей на востоке страны ракетные удары повредили энергетические объекты, добавили в компании. Ремонт можно будет начать только после разрешения военных.Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая на конференции по помощи Украине в Париже, в стране повреждено почти 50 процентов объектов энергосистемы, в том числе все ТЭС и ГЭС.В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на сегодня десять миллионов потребителей на Украине лишены воды и тепла.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838296584.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

укрэнерго, в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, электричество