13:24 13.12.2022 (обновлено: 13:56 13.12.2022)
На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии
"Укрэнерго" заявила, что дефицит электроэнергии на Украине остается значительным
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистемах, сообщила национальная компания "Укрэнерго".
"Дефицит электроэнергии остается значительным. Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад", — говорится в релизе.
В одной из областей на востоке страны ракетные удары повредили энергетические объекты, добавили в компании. Ремонт можно будет начать только после разрешения военных.
Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая на конференции по помощи Украине в Париже, в стране повреждено почти 50 процентов объектов энергосистемы, в том числе все ТЭС и ГЭС.
В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на сегодня десять миллионов потребителей на Украине лишены воды и тепла.
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.