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На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/elektroenergiya-1838308409.html
На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии
На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 13.12.2022
На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии
На Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистемах, сообщила национальная компания "Укрэнерго". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:24
2022-12-13T13:56
специальная военная операция на украине
укрэнерго
в мире
украина
вооруженные силы рф
россия
электричество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистемах, сообщила национальная компания "Укрэнерго"."Дефицит электроэнергии остается значительным. Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад", — говорится в релизе.В одной из областей на востоке страны ракетные удары повредили энергетические объекты, добавили в компании. Ремонт можно будет начать только после разрешения военных.Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая на конференции по помощи Украине в Париже, в стране повреждено почти 50 процентов объектов энергосистемы, в том числе все ТЭС и ГЭС.В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на сегодня десять миллионов потребителей на Украине лишены воды и тепла.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html
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укрэнерго, в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, электричество
Специальная военная операция на Украине, Укрэнерго, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Электричество
13:24 13.12.2022 (обновлено: 13:56 13.12.2022)
 
На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии

"Укрэнерго" заявила, что дефицит электроэнергии на Украине остается значительным

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистемах, сообщила национальная компания "Укрэнерго".
"Дефицит электроэнергии остается значительным. Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад", — говорится в релизе.
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Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая на конференции по помощи Украине в Париже, в стране повреждено почти 50 процентов объектов энергосистемы, в том числе все ТЭС и ГЭС.
В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на сегодня десять миллионов потребителей на Украине лишены воды и тепла.
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеУкрэнергоВ миреУкраинаВооруженные силы РФРоссияЭлектричество
 
 
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