Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро
Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро на обеспечение электричеством
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Франция дополнительно выделит 76,5 миллиона евро Украине на обеспечение электричеством этой зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии международной конференции по поддержке Украины в Париже.
"Франция уже выделила Украине 151,5 миллиона евро с начала года, мы добавим 48,5 млн в ближайшие дни на цели, определенные этой конференцией, из которых 27 – на срочные нужды, чтобы пережить зиму, а остальная сумма будет распределена на помощь уязвимому населению. Помимо этого, мы дополнительно выделим 76,5 миллиона евро на получение помощи в плане обеспечения электричеством. Будут доставлены еще 63 генератора в дополнение к сотне уже доставленных в ноябре", - сообщил Макрон.
В ноябре Франция уже направила Украине 100 генераторов мощностью от 5 до 100 кВА в рамках плана ЕС по передаче Украине 500 генераторов.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в ноябре из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. Позже в Минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
13 ноября в Париже проходит международная конференция по поддержке Украины. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, основной ее задачей является помочь украинцам пережить зиму. Макрон также сообщил, что следующая такая конференция состоится в 2023 году в Лондоне.