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Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро - РИА Новости, 13.12.2022
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Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро
Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро - РИА Новости, 13.12.2022
Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро
Франция дополнительно выделит 76,5 миллиона евро Украине на обеспечение электричеством этой зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:02
2022-12-13T13:02
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
электричество
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Франция дополнительно выделит 76,5 миллиона евро Украине на обеспечение электричеством этой зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии международной конференции по поддержке Украины в Париже."Франция уже выделила Украине 151,5 миллиона евро с начала года, мы добавим 48,5 млн в ближайшие дни на цели, определенные этой конференцией, из которых 27 – на срочные нужды, чтобы пережить зиму, а остальная сумма будет распределена на помощь уязвимому населению. Помимо этого, мы дополнительно выделим 76,5 миллиона евро на получение помощи в плане обеспечения электричеством. Будут доставлены еще 63 генератора в дополнение к сотне уже доставленных в ноябре", - сообщил Макрон.В ноябре Франция уже направила Украине 100 генераторов мощностью от 5 до 100 кВА в рамках плана ЕС по передаче Украине 500 генераторов.Министерство энергетики Украины сообщало, что в ноябре из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. Позже в Минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.13 ноября в Париже проходит международная конференция по поддержке Украины. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, основной ее задачей является помочь украинцам пережить зиму. Макрон также сообщил, что следующая такая конференция состоится в 2023 году в Лондоне.
https://ria.ru/20221213/bashni-1838289293.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, электричество
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Электричество
13:02 13.12.2022
 
Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро

Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро на обеспечение электричеством

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Франция дополнительно выделит 76,5 миллиона евро Украине на обеспечение электричеством этой зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии международной конференции по поддержке Украины в Париже.
"Франция уже выделила Украине 151,5 миллиона евро с начала года, мы добавим 48,5 млн в ближайшие дни на цели, определенные этой конференцией, из которых 27 – на срочные нужды, чтобы пережить зиму, а остальная сумма будет распределена на помощь уязвимому населению. Помимо этого, мы дополнительно выделим 76,5 миллиона евро на получение помощи в плане обеспечения электричеством. Будут доставлены еще 63 генератора в дополнение к сотне уже доставленных в ноябре", - сообщил Макрон.
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В ноябре Франция уже направила Украине 100 генераторов мощностью от 5 до 100 кВА в рамках плана ЕС по передаче Украине 500 генераторов.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в ноябре из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. Позже в Минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
13 ноября в Париже проходит международная конференция по поддержке Украины. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, основной ее задачей является помочь украинцам пережить зиму. Макрон также сообщил, что следующая такая конференция состоится в 2023 году в Лондоне.
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В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронЭлектричество
 
 
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