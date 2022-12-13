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США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России - РИА Новости, 13.12.2022
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США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России
США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России - РИА Новости, 13.12.2022
США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России
США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки, следует из материалов РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:52
2022-12-13T22:49
в мире
сша
эстония
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки, следует из материалов суда, которые были обнародованы во вторник без доказательств его принадлежности к спецслужбам.Параллельно с ним под стражу в США были взяты некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, которые, как и Конощенок, подозреваются в закупках для конечных потребителей в России западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций."Подзащитный Вадим Конощенок был также взят под стражу в Эстонии и пройдет процедуру экстрадиции в США... Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки", - говорится в документе.К материалам суда приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ."В электронной переписке Конощенок открыто называл себя "полковником" российской Федеральной службы безопасности – преемницы советского КГБ", - сказано в материалах суда.У Браймана есть постоянный вид на жительство в США, у Ермоленко – американское гражданство, следует из документов. Прокуратура предложила отпустить Браймана и Ермоленко под залог в 250 тысяч и полмиллиона долларов.Конощенок был задержан 27 октября при попытке выехать из Эстонии в Россию с, как утверждает прокуратура, "примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, некоторые из которых имели американское происхождение и подлежали экспортному регулированию". Прокуратура подозревает, что подобную продукцию Конощенок получал от Браймана, который, как утверждается, использовал подставные фирмы и банковские счета, открытые Ермоленко.Власти США называют закупочную сеть Serniya и утверждают, не приводя доказательств, что она курировалась российскими спецслужбами. В принадлежности к ней подозреваются также четверо проживающих в РФ россиян - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Обвинения всем им были предъявлены в сентябре, но обнародованы только во вторник.
https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html
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в мире, сша, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Эстония, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
21:52 13.12.2022 (обновлено: 22:49 13.12.2022)
 
США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России

США хотят добиться экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Конощенка

© AP Photo / Pavel GolovkinВечерний Таллин, Эстония
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вечерний Таллин, Эстония. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки, следует из материалов суда, которые были обнародованы во вторник без доказательств его принадлежности к спецслужбам.
Параллельно с ним под стражу в США были взяты некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, которые, как и Конощенок, подозреваются в закупках для конечных потребителей в России западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 20:37
Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США
"Подзащитный Вадим Конощенок был также взят под стражу в Эстонии и пройдет процедуру экстрадиции в США... Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки", - говорится в документе.
К материалам суда приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ.
"В электронной переписке Конощенок открыто называл себя "полковником" российской Федеральной службы безопасности – преемницы советского КГБ", - сказано в материалах суда.
У Браймана есть постоянный вид на жительство в США, у Ермоленко – американское гражданство, следует из документов. Прокуратура предложила отпустить Браймана и Ермоленко под залог в 250 тысяч и полмиллиона долларов.
Конощенок был задержан 27 октября при попытке выехать из Эстонии в Россию с, как утверждает прокуратура, "примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, некоторые из которых имели американское происхождение и подлежали экспортному регулированию". Прокуратура подозревает, что подобную продукцию Конощенок получал от Браймана, который, как утверждается, использовал подставные фирмы и банковские счета, открытые Ермоленко.
Власти США называют закупочную сеть Serniya и утверждают, не приводя доказательств, что она курировалась российскими спецслужбами. В принадлежности к ней подозреваются также четверо проживающих в РФ россиян - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Обвинения всем им были предъявлены в сентябре, но обнародованы только во вторник.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 19:56
Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17
 
В миреСШАЭстонияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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