https://ria.ru/20221213/ekstraditsiya-1838462807.html

США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России

США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России - РИА Новости, 13.12.2022

США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России

США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки, следует из материалов РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:52

2022-12-13T21:52

2022-12-13T22:49

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эстония

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки, следует из материалов суда, которые были обнародованы во вторник без доказательств его принадлежности к спецслужбам.Параллельно с ним под стражу в США были взяты некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, которые, как и Конощенок, подозреваются в закупках для конечных потребителей в России западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций."Подзащитный Вадим Конощенок был также взят под стражу в Эстонии и пройдет процедуру экстрадиции в США... Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки", - говорится в документе.К материалам суда приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ."В электронной переписке Конощенок открыто называл себя "полковником" российской Федеральной службы безопасности – преемницы советского КГБ", - сказано в материалах суда.У Браймана есть постоянный вид на жительство в США, у Ермоленко – американское гражданство, следует из документов. Прокуратура предложила отпустить Браймана и Ермоленко под залог в 250 тысяч и полмиллиона долларов.Конощенок был задержан 27 октября при попытке выехать из Эстонии в Россию с, как утверждает прокуратура, "примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, некоторые из которых имели американское происхождение и подлежали экспортному регулированию". Прокуратура подозревает, что подобную продукцию Конощенок получал от Браймана, который, как утверждается, использовал подставные фирмы и банковские счета, открытые Ермоленко.Власти США называют закупочную сеть Serniya и утверждают, не приводя доказательств, что она курировалась российскими спецслужбами. В принадлежности к ней подозреваются также четверо проживающих в РФ россиян - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Обвинения всем им были предъявлены в сентябре, но обнародованы только во вторник.

https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html

https://ria.ru/20221201/mh17-1835713993.html

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в мире, сша, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)