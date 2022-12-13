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Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии - РИА Новости, 13.12.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221213/ekskursii-1838468994.html
Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии
Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии - РИА Новости, 13.12.2022
Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии
Кубанская этностаница "Атамань" с 2 по 15 января 2023 года проведет для своих гостей святочные экскурсии, сообщила пресс-служба выставочного комплекса. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:47
2022-12-13T22:47
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Кубанская этностаница "Атамань" с 2 по 15 января 2023 года проведет для своих гостей святочные экскурсии, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.Представители комплекса добавили, что посетители этностаницы смогут по желанию облачиться в традиционные святочные наряды, принять участие в обрядах ношения вечери, христославления, вождения "Козы" и "Миланки" и погадать на варениках.Кроме того, в этот период пройдут театрализованные постановки, фрагменты этнографических реконструкций и рождественские мастер-классы, в том числе по изготовлению обереговых кукол и медовых свечей, росписи имбирных пряников и ткачеству. Также можно будет научиться изготовлению новогодних казачьих игрушек из джута и соломы.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
22:47 13.12.2022
 

Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВязаные игрушки в этнопарке "Атамань"
Вязаные игрушки в этнопарке Атамань - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вязаные игрушки в этнопарке "Атамань". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Кубанская этностаница "Атамань" с 2 по 15 января 2023 года проведет для своих гостей святочные экскурсии, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.
"Колорит зимней казачьей станицы, старинные святочные песни в живом исполнении, старинные мистические гадания, во время которых каждый желающий сможет приоткрыть завесу тайны и узнать, что его ждет в будущем, погружение в гастрономические традиции казачьего Рождества, колядки и щедровки, выпечка на настоящей кабыце - все это и многое другое ждёт гостей выставочного комплекса "Атамань" на новогодних выходных с 2 по 15 января", - говорится в сообщении.​
Представители комплекса добавили, что посетители этностаницы смогут по желанию облачиться в традиционные святочные наряды, принять участие в обрядах ношения вечери, христославления, вождения "Козы" и "Миланки" и погадать на варениках.
Кроме того, в этот период пройдут театрализованные постановки, фрагменты этнографических реконструкций и рождественские мастер-классы, в том числе по изготовлению обереговых кукол и медовых свечей, росписи имбирных пряников и ткачеству. Также можно будет научиться изготовлению новогодних казачьих игрушек из джута и соломы.
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