https://ria.ru/20221213/ekskursii-1838468994.html

Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии

Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии - РИА Новости, 13.12.2022

Этностаница "Атамань" организует для своих гостей святочные экскурсии

Кубанская этностаница "Атамань" с 2 по 15 января 2023 года проведет для своих гостей святочные экскурсии, сообщила пресс-служба выставочного комплекса. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:47

2022-12-13T22:47

2022-12-13T22:47

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Кубанская этностаница "Атамань" с 2 по 15 января 2023 года проведет для своих гостей святочные экскурсии, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.Представители комплекса добавили, что посетители этностаницы смогут по желанию облачиться в традиционные святочные наряды, принять участие в обрядах ношения вечери, христославления, вождения "Козы" и "Миланки" и погадать на варениках.Кроме того, в этот период пройдут театрализованные постановки, фрагменты этнографических реконструкций и рождественские мастер-классы, в том числе по изготовлению обереговых кукол и медовых свечей, росписи имбирных пряников и ткачеству. Также можно будет научиться изготовлению новогодних казачьих игрушек из джута и соломы.

https://ria.ru/20221213/eksperiment-1838468315.html

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