https://ria.ru/20221213/ekonomika-1838279839.html

США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД

США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022

США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД

США продвигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенно эгоистичные подходы, а инициатива Вашингтона по созданию рамочного экономического взаимодействия в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:23

2022-12-13T12:23

2022-12-13T12:24

андрей руденко

сша

азия

нато

вашингтон (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814663444_0:57:1340:812_1920x0_80_0_0_e770f4031269c5b98254dd67ff806d83.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. США продвигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенно эгоистичные подходы, а инициатива Вашингтона по созданию рамочного экономического взаимодействия в АТР направлена на ослабление АТЭС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Важный фактор, который, несмотря на сохраняющиеся в регионе внутренние конфликтные узлы, позволяет говорить о его стабильном состоянии - это отсутствие блоковости. Эволюция межгосударственных отношений в этой части мира в последнее время шла по иным законам - по пути интеграции и выстраивания разветвленной сети многосторонних платформ", - сказал Руденко, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Азия остаётся локомотивом мирового роста."Как ни парадоксально, именно этот регион с его, казалось бы, устойчивой и предсказуемой архитектурой многосторонних механизмов с центром в виде АСЕАН, явился предметом приложения усилий геополитических игроков, поставивших цель переформатировать под себя Азию. Речь идет о США и НАТО, поставивших задачу импортировать натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную, прежде всего, на сдерживание Китая и России", - добавил Руденко.Он добавил, что "в экономической сфере продвигаются откровенно эгоистичные подходы - поставлен крест на принципах рыночной экономики, неприкосновенности собственности, добросовестной конкуренции"."Выдвинутая недавно США идея рамочного экономического взаимодействия в АТР носит конфронтационный характер и откровенно направлена на ослабление инклюзивных форматов, таких как АТЭС", - добавил Руденко.В мае США выступили с инициативой нового порядка торгово-экономических отношений между Америкой и Индо-Тихоокеанским регионом, "Индо-Тихоокеанской экономической структурой", или "Рамочной договоренностью по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе во имя процветания", которая представляет собой соглашение, включающее элементы зоны свободной торговли, которое Вашингтон намеревается подписать со странами-союзниками и партнерами в Азии.

https://ria.ru/20221212/vto-1838167536.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838138162.html

https://ria.ru/20221209/ssha-1837655953.html

сша

азия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей руденко, сша, азия, нато, вашингтон (штат), в мире