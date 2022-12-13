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США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022
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США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД
США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022
США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД
США продвигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенно эгоистичные подходы, а инициатива Вашингтона по созданию рамочного экономического взаимодействия в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:23
2022-12-13T12:24
андрей руденко
сша
азия
нато
вашингтон (штат)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. США продвигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенно эгоистичные подходы, а инициатива Вашингтона по созданию рамочного экономического взаимодействия в АТР направлена на ослабление АТЭС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Важный фактор, который, несмотря на сохраняющиеся в регионе внутренние конфликтные узлы, позволяет говорить о его стабильном состоянии - это отсутствие блоковости. Эволюция межгосударственных отношений в этой части мира в последнее время шла по иным законам - по пути интеграции и выстраивания разветвленной сети многосторонних платформ", - сказал Руденко, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Азия остаётся локомотивом мирового роста."Как ни парадоксально, именно этот регион с его, казалось бы, устойчивой и предсказуемой архитектурой многосторонних механизмов с центром в виде АСЕАН, явился предметом приложения усилий геополитических игроков, поставивших цель переформатировать под себя Азию. Речь идет о США и НАТО, поставивших задачу импортировать натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную, прежде всего, на сдерживание Китая и России", - добавил Руденко.Он добавил, что "в экономической сфере продвигаются откровенно эгоистичные подходы - поставлен крест на принципах рыночной экономики, неприкосновенности собственности, добросовестной конкуренции"."Выдвинутая недавно США идея рамочного экономического взаимодействия в АТР носит конфронтационный характер и откровенно направлена на ослабление инклюзивных форматов, таких как АТЭС", - добавил Руденко.В мае США выступили с инициативой нового порядка торгово-экономических отношений между Америкой и Индо-Тихоокеанским регионом, "Индо-Тихоокеанской экономической структурой", или "Рамочной договоренностью по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе во имя процветания", которая представляет собой соглашение, включающее элементы зоны свободной торговли, которое Вашингтон намеревается подписать со странами-союзниками и партнерами в Азии.
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андрей руденко, сша, азия, нато, вашингтон (штат), в мире
Андрей Руденко, США, Азия, НАТО, Вашингтон (штат), В мире
12:23 13.12.2022 (обновлено: 12:24 13.12.2022)
 
США продвигают в Азии эгоистичные подходы в экономике, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: США продвигают в Азии откровенно эгоистичные подходы в экономике

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. США продвигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенно эгоистичные подходы, а инициатива Вашингтона по созданию рамочного экономического взаимодействия в АТР направлена на ослабление АТЭС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Важный фактор, который, несмотря на сохраняющиеся в регионе внутренние конфликтные узлы, позволяет говорить о его стабильном состоянии - это отсутствие блоковости. Эволюция межгосударственных отношений в этой части мира в последнее время шла по иным законам - по пути интеграции и выстраивания разветвленной сети многосторонних платформ", - сказал Руденко, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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По его словам, Азия остаётся локомотивом мирового роста.
"Как ни парадоксально, именно этот регион с его, казалось бы, устойчивой и предсказуемой архитектурой многосторонних механизмов с центром в виде АСЕАН, явился предметом приложения усилий геополитических игроков, поставивших цель переформатировать под себя Азию. Речь идет о США и НАТО, поставивших задачу импортировать натоцентричную парадигму безопасности, нацеленную, прежде всего, на сдерживание Китая и России", - добавил Руденко.
Он добавил, что "в экономической сфере продвигаются откровенно эгоистичные подходы - поставлен крест на принципах рыночной экономики, неприкосновенности собственности, добросовестной конкуренции".
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"Выдвинутая недавно США идея рамочного экономического взаимодействия в АТР носит конфронтационный характер и откровенно направлена на ослабление инклюзивных форматов, таких как АТЭС", - добавил Руденко.
В мае США выступили с инициативой нового порядка торгово-экономических отношений между Америкой и Индо-Тихоокеанским регионом, "Индо-Тихоокеанской экономической структурой", или "Рамочной договоренностью по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе во имя процветания", которая представляет собой соглашение, включающее элементы зоны свободной торговли, которое Вашингтон намеревается подписать со странами-союзниками и партнерами в Азии.
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