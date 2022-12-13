https://ria.ru/20221213/dzhaz-1838133099.html
Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза
Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза - РИА Новости, 13.12.2022
Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза
В октябре 2022 года русскому джазу исполнилось 100 лет. За это время он трижды восставал из пепла, становился символом свободы советских граждан, влюблял в себя партийную верхушку и помогал бойцам в годы Великой Отечественной. Рассказываем, с чего начался джаз в СССР, как он боролся за право стать частью русской культуры и к чему пришёл в наши дни.
2022-12-13T14:00
2022-12-13T14:00
2022-12-13T14:59
истории.doc
джаз
ссср
музыка
михаил булгаков
мастер и маргарита
юрий андропов
голос америки (радиостанция)
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Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза
В октябре 2022 года русскому джазу исполнилось 100 лет. За это время он трижды восставал из пепла, становился символом свободы советских граждан, влюблял в себя партийную верхушку и помогал бойцам в годы Великой Отечественной. Рассказываем, с чего начался джаз в СССР, как он боролся за право стать частью русской культуры и к чему пришёл в наши дни.
audio/mpeg
Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза
В октябре 2022 года русскому джазу исполнилось 100 лет. За это время он трижды восставал из пепла, становился символом свободы советских граждан, влюблял в себя партийную верхушку и помогал бойцам в годы Великой Отечественной. Рассказываем, с чего начался джаз в СССР, как он боролся за право стать частью русской культуры и к чему пришёл в наши дни.
audio/mpeg
О том, какой путь прошёл отечественный джаз за 100 лет и как изменилось его восприятие в обществе, нам рассказал главный редактор журнала "Джаз.Ру" и научный консультант выставочного проекта "Джаз! 100! Россия!" в Российском национальном музее музыки Кирилл Мошков.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джаз, ссср, музыка, михаил булгаков, мастер и маргарита, юрий андропов, голос америки (радиостанция), аудио
Истории.doc, джаз, СССР, Музыка, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, Юрий Андропов, Голос Америки (радиостанция)
14:00 13.12.2022 (обновлено: 14:59 13.12.2022)
Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза
В октябре 2022 года русскому джазу исполнилось 100 лет. За это время он трижды восставал из пепла, становился символом свободы советских граждан, влюблял в себя партийную верхушку и помогал бойцам в годы Великой Отечественной. Рассказываем, с чего начался джаз в СССР, как он боролся за право стать частью русской культуры и к чему пришёл в наши дни.