https://ria.ru/20221213/dtp-1838354652.html

После ДТП с автобусом во Владимирской области завели дело

После ДТП с автобусом во Владимирской области завели дело - РИА Новости, 13.12.2022

После ДТП с автобусом во Владимирской области завели дело

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после ДТП с участием автобуса во Владимирской области, в результате которого пострадали 17 человек, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:22

2022-12-13T15:22

2022-12-13T15:23

происшествия

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД завели после ДТП с участием автобуса во Владимирской области, в результате которого пострадали 17 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что 13 декабря водитель автобуса "КАВЗ", двигаясь по маршруту "Владимир - Гусь-Хрустальный", на 294-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. По данным СК, в салоне автобуса находились 37 человек, из которых 17 госпитализированы, в том числе трое детей."По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего во Владимирской области, по признакам состава преступления... "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины ДТП. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию руководству автотранспортного предприятия по соблюдению требований безопасности услуг.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)