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В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек

В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек - РИА Новости, 13.12.2022

В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек

Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвого водителя с истекшими правами, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в центре РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:41

2022-12-13T13:41

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвого водителя с истекшими правами, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в центре Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.В понедельник на Олимпийском проспекте в Москве водитель, как рассказали РИА Новости в полиции, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", после чего бросил машину и сбежал, но вскоре был задержан."В отношении 35 летнего водителя... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали. Как указывала столичная прокуратура, женщина находится в тяжелом состоянии. В надзорном ведомстве также информировали, что мужчина был пьян, а срок действия его водительских прав истек.В московской ГИБДД уточнили, что, предварительно, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения - 0,8 промилле.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html

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