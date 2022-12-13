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В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек - РИА Новости, 13.12.2022
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В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек
В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек - РИА Новости, 13.12.2022
В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек
Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвого водителя с истекшими правами, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в центре РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:41
2022-12-13T13:41
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвого водителя с истекшими правами, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в центре Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.В понедельник на Олимпийском проспекте в Москве водитель, как рассказали РИА Новости в полиции, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", после чего бросил машину и сбежал, но вскоре был задержан."В отношении 35 летнего водителя... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали. Как указывала столичная прокуратура, женщина находится в тяжелом состоянии. В надзорном ведомстве также информировали, что мужчина был пьян, а срок действия его водительских прав истек.В московской ГИБДД уточнили, что, предварительно, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения - 0,8 промилле.
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происшествия, авто, россия, москва, гибдд мвд рф, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Россия, Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия – Радио Sputnik
13:41 13.12.2022
 
В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек

В Москве завели дело на пьяного водителя, сбившего двух человек на Олимпийском проспекте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина ДПС в центре Москвы
Машина ДПС в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина ДПС в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвого водителя с истекшими правами, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в центре Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.
В понедельник на Олимпийском проспекте в Москве водитель, как рассказали РИА Новости в полиции, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", после чего бросил машину и сбежал, но вскоре был задержан.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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"В отношении 35 летнего водителя... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали. Как указывала столичная прокуратура, женщина находится в тяжелом состоянии. В надзорном ведомстве также информировали, что мужчина был пьян, а срок действия его водительских прав истек.
В московской ГИБДД уточнили, что, предварительно, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения - 0,8 промилле.
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