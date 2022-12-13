https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html

В Пермском крае прокуратура начала проверку ДТП с опрокинутым автобусом

В Пермском крае прокуратура начала проверку ДТП с опрокинутым автобусом - РИА Новости, 13.12.2022

В Пермском крае прокуратура начала проверку ДТП с опрокинутым автобусом

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Пермском крае, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:33

2022-12-13T12:33

2022-12-13T12:34

происшествия

пермь

александровск

пермский край

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ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Пермском крае, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства.Ранее глава Кизеловского округа Пермского края Андрей Родыгин сообщил, что следующий из Александровска в Пермь автобус с пассажирами перевернулся в Кизеловском округе, пострадали люди.По предварительным данным прокуратуры, водитель автобуса "не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет"."Прокуратура организовала проверку причин и условий дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Кизеловского городского округа, с участием пассажирского автобуса", — говорится в сообщении. Ведомство оценит соблюдение подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой следовал автобус, и безопасности поездки.В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что с места ДТП в больницу привезли четырех пострадавших, из них двое были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще двое получили медпомощь и отпущены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838256171.html

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пермь

александровск

пермский край

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происшествия, пермь, александровск, пермский край