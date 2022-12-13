https://ria.ru/20221213/dtp-1838208822.html

В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека

В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022

В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека

Три человека погибли в автомобильной аварии с участием свадебного кортежа в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T00:02

2022-12-13T00:02

2022-12-13T02:35

происшествия

авто

левашинский район

карабудахкентский район

mercedes

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МАХАЧКАЛА, 13 дек — РИА Новости. Три человека погибли в автомобильной аварии с участием свадебного кортежа в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, 12 декабря приблизительно в 16:00 на 19-м километре автодороги Манас — Сергокала — Первомайское в Карабудахкентском районе 19-летний местный житель, управляя автомобилем "BA3-21144", находясь в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GLS под управлением 39-летнего жителя Левашинского района."Отстав в свадебном кортеже, водитель стремился наверстать упущенное расстояние. В результате ДТП водитель "ВАЗ-21144", двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html

левашинский район

карабудахкентский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, левашинский район, карабудахкентский район, mercedes