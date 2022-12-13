https://ria.ru/20221213/dtp-1838208822.html
В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека
В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022
В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека
Три человека погибли в автомобильной аварии с участием свадебного кортежа в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T00:02
2022-12-13T00:02
2022-12-13T02:35
происшествия
авто
левашинский район
карабудахкентский район
mercedes
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МАХАЧКАЛА, 13 дек — РИА Новости. Три человека погибли в автомобильной аварии с участием свадебного кортежа в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, 12 декабря приблизительно в 16:00 на 19-м километре автодороги Манас — Сергокала — Первомайское в Карабудахкентском районе 19-летний местный житель, управляя автомобилем "BA3-21144", находясь в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GLS под управлением 39-летнего жителя Левашинского района."Отстав в свадебном кортеже, водитель стремился наверстать упущенное расстояние. В результате ДТП водитель "ВАЗ-21144", двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html
левашинский район
карабудахкентский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, левашинский район, карабудахкентский район, mercedes
Происшествия, Авто, Левашинский район, Карабудахкентский район, Mercedes
00:02 13.12.2022 (обновлено: 02:35 13.12.2022)
В ДТП со свадебным кортежем в Дагестане погибли три человека
МВД Дагестана: три человека погибли в аварии с участием свадебного кортежа