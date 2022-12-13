https://ria.ru/20221213/dostup-1838289426.html
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:50
2022-12-13T12:50
2022-12-13T12:56
специальная военная операция на украине
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221213/kanada-1838226891.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
12:50 13.12.2022 (обновлено: 12:56 13.12.2022)
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за публикации фейков о спецоперации