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РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/dostup-1838289426.html
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:50
2022-12-13T12:56
специальная военная операция на украине
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221213/kanada-1838226891.html
россия
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2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
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РИА Новости
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96
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
12:50 13.12.2022 (обновлено: 12:56 13.12.2022)
 
РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за публикации фейков о спецоперации

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:48Специальная военная операция на Украине
В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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