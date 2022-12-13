https://ria.ru/20221213/dostup-1838289426.html

РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации

РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022

РКН ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации

Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:50

2022-12-13T12:50

2022-12-13T12:56

специальная военная операция на украине

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доступ к сайту журнала L'Officiel ограничен в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221213/kanada-1838226891.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия