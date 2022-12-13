https://ria.ru/20221213/doshirak-1838418319.html

Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани

Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани - РИА Новости, 13.12.2022

Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани

Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани, запустив две новые линии и построив современный логистический склад, сообщил губернатор региона Павел... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:45

2022-12-13T17:45

2022-12-13T17:45

рязанская область

рязань

рязанская область

павел малков

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752660250_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_84364a94f59f25a4707749b130ee3163.jpg

РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани, запустив две новые линии и построив современный логистический склад, сообщил губернатор региона Павел Малков."Побывал в гостях у "Доширак". Предприятие работает в регионе уже 14 лет, выпускает широкую линейку популярной лапши. Недавно компания модернизировала своё производство: запущены две новые линии, построен современный логистический склад и площадка для погрузки товара, создано более 100 рабочих мест", - написал Малков в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы правительства Рязанской области, ООО "Доширак Рязань" удалось решить определенные сложности с импортными комплектующими для работающего на производстве оборудования. Сейчас оно успешно продолжает работать с использованием аналогичной отечественной продукции. Губернатор, отмечается в сообщении, поручил профильным ведомствам решить проблемы с подъездной дорогой к предприятию."Решить проблему с дорогой необходимо в ближайшее время. Предприятия, которые создают основу экономики региона, формируют во многом его бюджет, должны иметь все возможности для полноценной работы и развития", - цитирует Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html

https://ria.ru/20221206/aerozol-1836717178.html

рязань

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязань, рязанская область, павел малков, технологии, россия