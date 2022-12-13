https://ria.ru/20221213/doshirak-1838418319.html
Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани
Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани - РИА Новости, 13.12.2022
Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани
Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани, запустив две новые линии и построив современный логистический склад, сообщил губернатор региона Павел... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:45
2022-12-13T17:45
2022-12-13T17:45
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РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани, запустив две новые линии и построив современный логистический склад, сообщил губернатор региона Павел Малков."Побывал в гостях у "Доширак". Предприятие работает в регионе уже 14 лет, выпускает широкую линейку популярной лапши. Недавно компания модернизировала своё производство: запущены две новые линии, построен современный логистический склад и площадка для погрузки товара, создано более 100 рабочих мест", - написал Малков в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы правительства Рязанской области, ООО "Доширак Рязань" удалось решить определенные сложности с импортными комплектующими для работающего на производстве оборудования. Сейчас оно успешно продолжает работать с использованием аналогичной отечественной продукции. Губернатор, отмечается в сообщении, поручил профильным ведомствам решить проблемы с подъездной дорогой к предприятию."Решить проблему с дорогой необходимо в ближайшее время. Предприятия, которые создают основу экономики региона, формируют во многом его бюджет, должны иметь все возможности для полноценной работы и развития", - цитирует Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html
https://ria.ru/20221206/aerozol-1836717178.html
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рязань, рязанская область, павел малков, технологии, россия
Рязанская область, Рязань, Рязанская область, Павел Малков, Технологии, Россия
Компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани
Малков: компания "Доширак" модернизировала производство в Рязани, запустив две новые линии