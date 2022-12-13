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Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах
Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах - РИА Новости, 13.12.2022
Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах
Специалисты, как планируется, проверят обоснованность ограничения скоростей на российских дорогах, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссией... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:51
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты, как планируется, проверят обоснованность ограничения скоростей на российских дорогах, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.На мероприятии обсуждалось, что сделать для снижения уровня аварий на автодорогах страны."Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.В частности, поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей транспортных средств для улучшения качества предоставляемых ими услуг.Запланированы конкретные мероприятия правоохранительных органов по противодействию правонарушениям, в том числе коррупционного характера, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные функции в сфере безопасности дорожного движения."Отмечена необходимость создания инфраструктуры, предназначенной для безопасного использования электрических средств индивидуальной мобильности (гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электросамокаты и другие)", - отмечается в пресс-релизе.
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общество, россия, совет безопасности рф, авто
Общество, Россия, Совет Безопасности РФ, Авто
12:02 13.12.2022 (обновлено: 12:51 13.12.2022)
Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах
В Совбезе задумались, обоснованно ли расставлены ограничения скоростей на дорогах
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Специалисты, как планируется, проверят обоснованность ограничения скоростей на российских дорогах, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по общественной безопасности, сообщила пресс-служба
аппарата Совбеза.
На мероприятии обсуждалось, что сделать для снижения уровня аварий на автодорогах страны.
"Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.
В частности, поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей транспортных средств для улучшения качества предоставляемых ими услуг.
Запланированы конкретные мероприятия правоохранительных органов по противодействию правонарушениям, в том числе коррупционного характера, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные функции в сфере безопасности дорожного движения.
"Отмечена необходимость создания инфраструктуры, предназначенной для безопасного использования электрических средств индивидуальной мобильности (гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электросамокаты и другие)", - отмечается в пресс-релизе.