https://ria.ru/20221213/dorogi-1838274627.html

Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах

Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах - РИА Новости, 13.12.2022

Совбез поручил проверить обоснованность ограничения скоростей на дорогах

Специалисты, как планируется, проверят обоснованность ограничения скоростей на российских дорогах, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссией... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:02

2022-12-13T12:02

2022-12-13T12:51

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты, как планируется, проверят обоснованность ограничения скоростей на российских дорогах, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.На мероприятии обсуждалось, что сделать для снижения уровня аварий на автодорогах страны."Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.В частности, поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей транспортных средств для улучшения качества предоставляемых ими услуг.Запланированы конкретные мероприятия правоохранительных органов по противодействию правонарушениям, в том числе коррупционного характера, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные функции в сфере безопасности дорожного движения."Отмечена необходимость создания инфраструктуры, предназначенной для безопасного использования электрических средств индивидуальной мобильности (гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электросамокаты и другие)", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221206/putin-1836733710.html

https://ria.ru/20221213/dtp-1838208822.html

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общество, россия, совет безопасности рф, авто