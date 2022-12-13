https://ria.ru/20221213/donetsk-1838374560.html
Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка
Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка - РИА Новости, 13.12.2022
Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка
Следователи СК РФ во вторник осмотрели место ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими вооруженными формированиями, зафиксировав прямые... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:21
2022-12-13T16:21
2022-12-13T17:48
специальная военная операция на украине
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ во вторник осмотрели место ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими вооруженными формированиями, зафиксировав прямые попадания в многоквартирные дома и опросив пострадавших, передает корреспондент РИА Новости."В настоящее время производится осмотр места происшествия в Ворошиловском районе города Донецка. Следователи Следственного комитета зафиксировали последствия ракетных ударов по району. Предположительно можно говорить о том, что обстрел велся из систем БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебной баллистической экспертизы", - рассказал РИА Новости представитель СК РФ.Накануне около шести вечера вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел из реактивных систем залпового огня. Снаряды упали в непосредственной близости от автостанции "Крытый рынок", также были прямые попадания в жилые дома и в непосредственной близости от них.
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"Меня выкинуло на пол" – жительница Донецка о ракетном обстреле города
Следователи СК РФ во вторник осмотрели место ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими вооруженными формированиями, зафиксировав прямые попадания в многоквартирные дома и опросив пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.
2022-12-13T16:21
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происшествия, россия, донецк, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
16:21 13.12.2022 (обновлено: 17:48 13.12.2022)
Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка
Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Ворошиловского района Донецка