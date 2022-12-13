https://ria.ru/20221213/donetsk-1838374560.html

Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка

Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка - РИА Новости, 13.12.2022

Следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка

Следователи СК РФ во вторник осмотрели место ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими вооруженными формированиями, зафиксировав прямые... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:21

2022-12-13T16:21

2022-12-13T17:48

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецк

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ во вторник осмотрели место ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими вооруженными формированиями, зафиксировав прямые попадания в многоквартирные дома и опросив пострадавших, передает корреспондент РИА Новости."В настоящее время производится осмотр места происшествия в Ворошиловском районе города Донецка. Следователи Следственного комитета зафиксировали последствия ракетных ударов по району. Предположительно можно говорить о том, что обстрел велся из систем БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебной баллистической экспертизы", - рассказал РИА Новости представитель СК РФ.Накануне около шести вечера вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел из реактивных систем залпового огня. Снаряды упали в непосредственной близости от автостанции "Крытый рынок", также были прямые попадания в жилые дома и в непосредственной близости от них.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838220003.html

россия

донецк

украина

донецкая народная республика

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"Меня выкинуло на пол" – жительница Донецка о ракетном обстреле города Следователи СК РФ во вторник осмотрели место ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими вооруженными формированиями, зафиксировав прямые попадания в многоквартирные дома и опросив пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. 2022-12-13T16:21 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, донецк, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика