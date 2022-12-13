https://ria.ru/20221213/donbass-1838345855.html
В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника
В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.12.2022
В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО за сутки в Луганской народной республике сбили два украинских беспилотника и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:57
2022-12-13T14:57
2022-12-13T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки в Луганской народной республике сбили два украинских беспилотника и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Первомайск Луганской народной республики и противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области", - отмечает Минобороны РФ.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО за сутки сбила в ЛНР два беспилотника, перехватила два снаряда HIMARS