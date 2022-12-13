https://ria.ru/20221213/donbass-1838345855.html

В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника

В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.12.2022

В ЛНР за сутки сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки в Луганской народной республике сбили два украинских беспилотника и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:57

2022-12-13T14:57

2022-12-13T14:57

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки в Луганской народной республике сбили два украинских беспилотника и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Первомайск Луганской народной республики и противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области", - отмечает Минобороны РФ.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф