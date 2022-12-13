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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:31

2022-12-13T12:31

2022-12-13T12:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 6.10 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Александровке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, донбасс