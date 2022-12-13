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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/donbass-1838282785.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:31
2022-12-13T12:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 6.10 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Александровке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
12:31 13.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Александровке 12 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов крупного калибра после артобстрела в Донбассе
Осколки снарядов крупного калибра после артобстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра после артобстрела в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 6.10 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Александровке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 декабря, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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