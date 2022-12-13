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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/donbass-1838236485.html
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, пять мирных жителей погибли, четверо ранены, сообщило... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:35
2022-12-13T09:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, пять мирных жителей погибли, четверо ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в результате обстрелов погибли пять мирных граждан в Донецке и Горловке, четверо ранены. Повреждены 40 домов в районах Донецка и Горловки и восемь объектов гражданской инфраструктуры.Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, танк и минометы. Под обстрелы попали девять населенных пунктов: Донецк, Майорск, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.Ранее во вторник штаб территориальной обороны сообщал, что за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов погибли четыре человека, четверо пострадали.В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию республики.
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины
09:35 13.12.2022
 
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 195 боеприпасов по республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, пять мирных жителей погибли, четверо ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 03:10Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР
По данным ведомства, в результате обстрелов погибли пять мирных граждан в Донецке и Горловке, четверо ранены. Повреждены 40 домов в районах Донецка и Горловки и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, танк и минометы. Под обстрелы попали девять населенных пунктов: Донецк, Майорск, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.
Ранее во вторник штаб территориальной обороны сообщал, что за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов погибли четыре человека, четверо пострадали.
В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию республики.
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12 декабря, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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