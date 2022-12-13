https://ria.ru/20221213/donbass-1838236485.html

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, пять мирных жителей погибли, четверо ранены, сообщило... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:35

2022-12-13T09:35

2022-12-13T09:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, пять мирных жителей погибли, четверо ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в результате обстрелов погибли пять мирных граждан в Донецке и Горловке, четверо ранены. Повреждены 40 домов в районах Донецка и Горловки и восемь объектов гражданской инфраструктуры.Уточняется, что противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, танк и минометы. Под обстрелы попали девять населенных пунктов: Донецк, Майорск, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.Ранее во вторник штаб территориальной обороны сообщал, что за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов погибли четыре человека, четверо пострадали.В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию республики.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины